محافظ جنوب سيناء يزور عدة مقاصد سياحية بمسقط فى عمان

قام اللواء خالد فودة - محافظ جنوب سيناء، بجولة ميدانية بمدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان، وذلك فى ختام زيارته إلى سلطنة عمان، وبعد مشاركته في فعاليات المنتدى الثالث للسياحة والتراث بمدينة صلالة.

كما قام المحافظ بزيارة العديد من المزارات الدينية والسياحية والتراثية، منها مسجد السلطان قابوس ودار الأوبرا السلطانية، وسوق مطرح التراثى وقصر العلم بمدينة مسقط.

وأعرب محافظ جنوب سيناء خلال الجولة عن شكره وامتنانه للدعوة الكريمة من قبل محافظ ظفار، ورئيس الاتحاد العربي للإعلام السياحي.

و أثنى على مجهودات كافة القائمين على هذا المنتدى العربي الهام وانشطته المختلفة التي من شأنها الارتقاء بالتعاون السياحي والثقافي بين الدول العربية، متمنيا تفعيل هذه اللقاءات عن طريق تبادل الوفود المصرية العمانية، وقد رافق المحافظ خلال الجولة وفد السفارة المصرية بسلطنة عمان.