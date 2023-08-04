تحذير عاجل من السعودية لمواطنيها في سلوفينيا لهذا السبب

طالبت السفارة السعودية في النمسا، المواطنين الموجودين في جمهورية سلوفينيا، باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر جراء إمكانية حصول بعض الفيضانات، حسبما أفادت وكالة "عكاظ" السعودية، مساء اليوم الجمعة.

وجاء تحذير السفارة إثر ما تشهده سلوفينيا من اضطرابات جوية، منوهة إلى أهمية اتباع التعليمات الصادرة من السلطات المحلية.

فيضانات وانهيارات أرضية

يُذكر أن الأمطار الغزيرة التي هطلت، ليلة أمس الخميس، تسببت بحدوث فيضانات وانهيارات أرضية في أجزاء من سلوفينيا، حيث أغلقت الطرق والجسور وأغرقت المباني.

كما أصدرت وكالة البيئة في سلوفينيا "آرسو"، تحذيرا في الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية والوسطى من البلاد، حيث تسببت الأمطار الغزيرة التي بدأت الليلة الماضية في حدوث فيضانات واسعة النطاق على مستواها.

من ناحية أخرى، أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل حدا بأحد الجناة بمنطقة القصيم، بعد أن قام بقتل أخيه عبر طعنه بالسكين في صدره وهو نائم.

ونُفذ حكم القتـل بحق المتهم، يوم الأربعاء بتاريخ 2 أغسطس في منطقة القصيم.

وقال بيان الداخلية السعودية اليوم الأربعاء: "قال الله تعالى "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم".

وأضافت في بيانها: "أقدم طلال بن سعود بن سبيل العوفي – سعودي الجنسية – علـى قتل أخيه إبراهيم، وذلك بطعنه بسكين في صدره وهو نائم مما أدى إلى وفاته".

وأشارت في البيان إلى أن الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على الجاني المذكور، حيث أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه.