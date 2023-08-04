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الجمعة 04 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

تكنولوجيا

جوجل متهمة بانتهاك قوانين العمل

بوابة الوفد الإلكترونية

في الشهر الماضي ، اكتشف حوالي 80 متعاقدًا من الباطن مع Google Help وظفتهم Accenture - الذين صوتوا مؤخرًا للانضمام إلى نقابة عمال Alphabet Workers-Communications of America (AWU-CWA) - أنه سيتم تسريحهم. الآن ، قدمت النقابة شكوى ضد Alphabet و Accenture إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل (NLRB) يزعم فيها تسريح العمال الانتقامي في انتهاك لقوانين العمل ، كما كتب AWU-CWA في بيان صحفي.

قال الكاتب العام في Accenture و Google ، أنجيل محمد ، في بيان: "عندما أعلنا أنا وزملائي في العمل عن اتحادنا بدعم ساحق ، رفضت إدارة Google و Accenture الاعتراف بنا". "بعد بضعة أسابيع قصيرة أعلنوا ردهم - بأنهم سوف يسرحون عشرات الموظفين. هذه الوظائف لن تختفي على الرغم من ، نحن مطالبون فقط بتدريب بدائلنا في الخارج."


تخلصت Alphabet فعليًا من المشكلة عندما تم الإعلان عن تسريح العمال لأول مرة ، قائلة إن "Google لا تتحكم في شروط العمل أو شروط العمل [للمقاول]" وأن الموقف كان "أمرًا بينهم وبين صاحب العمل ، Accenture". وكررت هذا الموقف لـ Fortune ، مضيفة أن عمليات التسريح كانت من أجل التوفير والكفاءة وليس لأي سبب آخر ، وأنها "تختار شركائها ووكالات التوظيف بعناية وتراجع امتثالها لمدونة قواعد سلوك الموردين الخاصة بها".

في طلب النقابة الأصلي ، قام العمال بإدراج Google و Accenture كأصحاب عمل مشتركين "بسبب الدور المباشر الذي تلعبه كلتا الشركتين في تشكيل ظروف العمل" ، كما قالوا في إعلان النقابة الأصلي. قال كاتب كبير و عضو النقابة جوليا ناجاتسو جرانستروم مرة أخرى في يوليو.

الفريق ، الذي يعمل إلى حد كبير في إنشاء المحتوى ، سيتم تخفيضه من 130 شخصًا إلى حوالي 40 شخصًا. وبحسب ما ورد تم توجيههم لتدريب بدائل يعملون من الهند والفلبين. منذ عام 2018 ، كان غالبية موظفي Google متعاقدين.

قال المتحدث باسم Google كورتيناي مينسيني لـ Engadget "كما شاركنا ، فإن Accenture مسؤولة عن شروط توظيف هؤلاء العمال ، بما في ذلك التوظيف". "نحن ، بالطبع ، نحترم حقهم في الانضمام إلى نقابة أم لا ، ولكن الأمر يتعلق العمال وصاحب العمل ، Accenture ".

في أبريل ، صوت مقاولو YouTube Music بالإجماع على الانضمام إلى نقابة ، بعد فوزهم بانتصار قانوني تاريخي مع NLRB مما أجبر Google على الجلوس إلى طاولة المفاوضات للتصديق على عقد النقابة. ومع ذلك ، أشارت Alphabet إلى أنها لن تتفاوض مع العمال ، قائلة إنها لا تعتبرهم موظفين - مما يعني أنه من المحتمل أن تنتهي القضية في محكمة فيدرالية.

تحديث 8/4 10:09 صباحًا بالتوقيت الشرقي: تم تحديث هذا المنشور ببيان من Google.