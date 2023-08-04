جوجل متهمة بانتهاك قوانين العمل

في الشهر الماضي ، اكتشف حوالي 80 متعاقدًا من الباطن مع Google Help وظفتهم Accenture - الذين صوتوا مؤخرًا للانضمام إلى نقابة عمال Alphabet Workers-Communications of America (AWU-CWA) - أنه سيتم تسريحهم. الآن ، قدمت النقابة شكوى ضد Alphabet و Accenture إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل (NLRB) يزعم فيها تسريح العمال الانتقامي في انتهاك لقوانين العمل ، كما كتب AWU-CWA في بيان صحفي.

قال الكاتب العام في Accenture و Google ، أنجيل محمد ، في بيان: "عندما أعلنا أنا وزملائي في العمل عن اتحادنا بدعم ساحق ، رفضت إدارة Google و Accenture الاعتراف بنا". "بعد بضعة أسابيع قصيرة أعلنوا ردهم - بأنهم سوف يسرحون عشرات الموظفين. هذه الوظائف لن تختفي على الرغم من ، نحن مطالبون فقط بتدريب بدائلنا في الخارج."



تخلصت Alphabet فعليًا من المشكلة عندما تم الإعلان عن تسريح العمال لأول مرة ، قائلة إن "Google لا تتحكم في شروط العمل أو شروط العمل [للمقاول]" وأن الموقف كان "أمرًا بينهم وبين صاحب العمل ، Accenture". وكررت هذا الموقف لـ Fortune ، مضيفة أن عمليات التسريح كانت من أجل التوفير والكفاءة وليس لأي سبب آخر ، وأنها "تختار شركائها ووكالات التوظيف بعناية وتراجع امتثالها لمدونة قواعد سلوك الموردين الخاصة بها".

في طلب النقابة الأصلي ، قام العمال بإدراج Google و Accenture كأصحاب عمل مشتركين "بسبب الدور المباشر الذي تلعبه كلتا الشركتين في تشكيل ظروف العمل" ، كما قالوا في إعلان النقابة الأصلي. قال كاتب كبير و عضو النقابة جوليا ناجاتسو جرانستروم مرة أخرى في يوليو.

الفريق ، الذي يعمل إلى حد كبير في إنشاء المحتوى ، سيتم تخفيضه من 130 شخصًا إلى حوالي 40 شخصًا. وبحسب ما ورد تم توجيههم لتدريب بدائل يعملون من الهند والفلبين. منذ عام 2018 ، كان غالبية موظفي Google متعاقدين.

قال المتحدث باسم Google كورتيناي مينسيني لـ Engadget "كما شاركنا ، فإن Accenture مسؤولة عن شروط توظيف هؤلاء العمال ، بما في ذلك التوظيف". "نحن ، بالطبع ، نحترم حقهم في الانضمام إلى نقابة أم لا ، ولكن الأمر يتعلق العمال وصاحب العمل ، Accenture ".

في أبريل ، صوت مقاولو YouTube Music بالإجماع على الانضمام إلى نقابة ، بعد فوزهم بانتصار قانوني تاريخي مع NLRB مما أجبر Google على الجلوس إلى طاولة المفاوضات للتصديق على عقد النقابة. ومع ذلك ، أشارت Alphabet إلى أنها لن تتفاوض مع العمال ، قائلة إنها لا تعتبرهم موظفين - مما يعني أنه من المحتمل أن تنتهي القضية في محكمة فيدرالية.

تحديث 8/4 10:09 صباحًا بالتوقيت الشرقي: تم تحديث هذا المنشور ببيان من Google.