تفضل الأمهات تحضير الوصفات المحببة لدى أفراد أسرتها لتقدم لهم ما يرغبون على مائدة الطعام.

وتعد البيتزا من أفضل المعجنات المحببة لدى الكبار والصغار ويسهل تحضيرها في المنزل بأكثر من طريقة.

بخطوات سهلة ومكونات بسيطة حضري البيتزا بصوص البشاميل

- للبشاميل :

خلطة البشاميل : ملعقة كبيرة

حليب : 2 كوب

- صدر الدجاج : 350 غراماً (مقطع مكعبات صغيرة الحجم)

- البصل الأحمر : 1 حبة (مقطع شرائح)

- طماطم : 1 حبة (مقطعة شرائح)

- الفلفل الأخضر : 2 حبة (مقطع شرائح)

- جبن الشيدر : كوب (مبشور)

- بابريكا : ربع ملعقة صغيرة

- بهار دجاج : ربع ملعقة صغيرة

- بودرة البصل : ربع ملعقة صغيرة

- الزعتر : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

- فلفل ابيض : رشّة

- المايونيز : ملعقة كبيرة (مضاف إليه ملعقة كبيرة كاتشاب)

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- الزيتون : نصف كوب (أسود وأخضر / شرائح مخلية من البذور)

- عجينة البيتزا : مقدار (جاهزة)

طريقة التحضير

في وعاء عميق، ضعي الزيت، وخليط المايونيز بالكاتشاب، وجميع البهارات، واخلطي المكونات جيداً.

أضيفي قطع الدجاج، وقلبي برفق حتى تتغطى بالتتبيلة وضعي الوعاء في الثلاجة لحوالي 40 دقيقة.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

افردي عجينة البيتزا الجاهزة في صينية فرن، وضعي قطع الدجاج، ثم وزعي شرائح البصل، والطماطم، والفلفل، والزيتون، وانثري جبن الشيدر المبشور على الوجه.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 20 دقيقة حتى النضج.

لتحضير البشاميل: ضعي الحليب في قدر على النار وأضيفي إليه خلطة البشاميل وحركي بالمضرب اليدوي جيداً حتى تحصلي على قوام متوسط السُمك.

أخرجي البيتزا من الفرن وقطعيها، ثم اسكبي عليها صوص البشاميل وهو ساخن، ثم قدميها مقطعة.