الأسعار الجديدة لسيارات شيري بعد الزيادات

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي لعلامة شيري»، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات شيري المطروحة داخل السوق المحلية، وشملت القائمة 6 طرازات مطروحة من «شيري» هى «أريزو 5 – تيجو 3 – تيجو 7 – تيجو 7 برو – تيجو 8 – تيجو 8 برو»، وشهدت زيادات جديدة على سيارات شيري المجمعة محليا وثبات أسعار المستوردة.

أسعار شيري أريزو 5

وأصبح سعر أرخص سيارة بقائمة شيري بعد الزيادات الجديدة يبدأ من 460 ألف جنيه بدلا من 450 ألف جنيه للسيارة أريزو 5 "مانيوال"، بزيادة 10 آلاف جنيه، بينما أصبح سعر ثاني فئة من السيارة أريزو 5 بعد الزيادة505 آلاف جنيه بدلا من 495 ألف جنيه، بزيادة 10 آلاف جنيه، بينما بات سعر الفئة الأعلى تجهيزا من أريزو 5 بعد الزيادة 530 ألف جنيه بدلا من 520 ألف جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه.

أسعار شيري تيجو 3

وارتفع سعر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 التي تتوافر بفئة واحدة من التجهيزات ليصل إلى 645 ألف جنيه، بينما لم يترفع سعر موديل 2023 ليستقر عند 600 ألف جنيه.

أسعار شيري تيجو 7 موديل 2024

وشهدت القائمة الجديدة طرح موديل 2024 من السيارة شيري تيجو 7 بسعر 750 ألف جنيه للفئة الأولى، أما الفئة الثانية فتم طرحها بسعر 810 آلاف جنيه، بينما لم يسجل موديل 2023 من السيارة أي زيادات جديدة حيث استقر سعر الفئة الأولى عند 720 ألف جنيه، و780 ألف جنيه للثانية.

وتعتمد شيري تيجو 7 موديل 2024 على سواعد محرك رباعي الأسطونات، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 145 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات “أوتوماتيك”، وطبقًا للبيانات المعلنة عن «شيري»، يبلغ متوسط استهلاك شيري تيجو 7 موديل 2024 من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 10 كم.

زودت طرازات شيرى تيجو 7 موديل 2024 – ابداية من الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمان، من بينها «الوسائد الهوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكترونى ESP- برنامج تدعيم الفرامل BAS – أنظمة التحكم أثناء نزول المنحدرات DBC، ومساعدة صعود للمرتفعات HAC».