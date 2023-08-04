"العفن الهبابى بأشجار المانجو وطرق مكافحته" ندوة لزراعة الشرقية

بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النبات..

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لاستخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يسهم في زيادة الدخل القومي.

أضاف محافظ الشرقية أن المحافظة تقوم بتقديم أوجه الدعم والمساندة كافة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل المشاكل والمعوقات كافة أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.

ومن جانبه، أشار المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إلى قيام إدارة المكافحة البستانية بالمديرية بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النبات، بتنفيذ ندوة إرشادية لمزارعي قرية الخطارة التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس عن "العفن الهبابى والحشرة القشرية وطرق مكافحتها" في حضور الدكتور حسن نبيل بمعهد بحوث وقاية النبات والمهندس كمال سعد بإدارة المكافحة البستانية بالمديرية، ومهندسي الادارة الزراعية بفاقوس، وعدد من المزارعين، وذلك بمقر الجمعية الزراعية بالقرية.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أن الندوة الإرشادية تناولت التعريف بالعفن الهبابى وضرورة التقليم والتطهير باستخدام المبيدات الموصي بها من قبل وزارة الزراعة، وكذلك الحشرة القشرية وطرق مكافحتها وفي نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.

جانب من الندوة الإرشادية

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