سر تغطية منزل رئيس الوزراء البريطاني بالأسود (شاهد)

قام نشطاء من منظمة "غرينبيس" البيئية، بتغطية منزلٍ يملكه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في شمال إنجلترا، بأغطية سوداء.

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احتجاجًا على السياسة البيئية المعتمدة من حكومة المحافظين:

قام النشطاء بفعل ذلك احتجاجًا على السياسة البيئية المعتمدة من حكومة المحافظين التي وعدت بتراخيص جديدة للنفط والغاز.

أظهر الفيديوالمنزل الكبير الذي يعود ملكيته لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، مغطى بأغطية سوداء من قبل 4 أشخاص.

التنقيب عن النفط:

ذكر منظمة "غرينبيس" البيئية، أن اختيار لون "النفط الأسود" هدفه تسليط الضوء على العواقب الخطيرة للجنون الحاصل على صعيد عمليات التنقيب عن النفط.

وعد رئيس الوزراء ريشي سوناك، بمنح مئات التراخيص الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز واستغلالهما في بحر الشمال.