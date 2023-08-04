"التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030".. دورة تدريبية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إهتمام الدولة بشكل جاد بالتنمية المستدامة لتأكيد حسن استغلال الموارد المتاحة لتلبية حاجيات الأفراد مع الإحتفاظ بحق الأجيال القادمة ولتحسين الظروف المعيشية لجميع الأفراد، والقضاء على الفقر، من خلال التشجيع على اتباع أنماط إنتاج واستهلاك متوازنة، دون الإفراط في الاعتماد على الموارد الطبيعية إلى ما يتجاوز قدرة كوكب الأرض على التحمل.

وفى سياق متصل قام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية بوضع خطة لتنظيم عدد من الدورات التدريبية وورش العمل في العديد من المجالات مثل التنمية المستدامة والحوكمة والوعي البيئي والتغيرات المناخية ومكافحة الفساد ،وذلك بالتعاون مع مبادرة مصر ٢٠٣٠ ووحدة التنمية المستدامة بالإتحاد الاقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمحافظة الشرقية، وذلك لرفع الوعى لدى المواطنين بالحفاظ على البيئة.

عقد أولى الدورات بمقر مؤسسة تمكين للتنمية والتدريب

ومن جانبه أشار الدكتور مجدي الحصري رئيس جهاز شئون البيئة بمحافظتي الشرقية والاسماعيلية، أنه تم عقد أولى الدورات بمقر مؤسسة تمكين للتنمية والتدريب بمركز الزقازيق حول التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، شرح فيها الدكتور عبد الرحمن الطحاوى، مستشار التخطيط والتنمية المستدامة ورئيس وحدة التنمية المستدامة بالاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، أهداف التنمية المستدامة ومراحل نشأتها وأسباب ظهور التنمية المستدامة و التطور التاريخي لمفهوم التنمية المستدامة عالمياً كما تناول الحديث حول التعريف برؤية مصر ٢٠٣٠وكيف وضعت الرؤية المصرية للتنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور إسماعيل عبد المعطى رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالشرقية، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية "جامعة الزقازيق - مديرية الطب البيطري - مديرية الصحة - مديرية الزراعة - مديرية الرى - مديرية التربية والتعليم - مديرية الشباب والرياضة - مديرية التضامن الاجتماعي - مجمع اعلام الزقازيق - شركة مياه الشرب والصرف الصحى - عدد من منظمات المجتمع المدني".