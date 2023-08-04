أوقاف الشرقية: استمرار تنفيذ القافلة الدعوية الكبرى بمساجد منيا القمح

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الدور البارز لوزارة الأوقاف في النهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والإعتدال، مشيداً بدور مديرية أوقاف الشرقية في تنظيم الأنشطة الدعوية من مجالس علمية وفقهية وحديثية ودعوية في مختلف مساجد المحافظة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وقطع الطريق أمام دعاه التشدد والغلو وجماعات التطرف والإرهاب.

ومن جانبه أشار الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، إلى استمرار تنفيذ فعاليات القافلة الدعوية الكبري والمقامة تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبمشاركة نخبة متميزة من علماء الأزهر والأوقاف، وذلك بمساجد مدينة منيا القمح حيث تضم القافلة بين أعضاءها فضيلة الدكتور سعيد الهلالي عميد كلية اللغة العربية بالزقازيق، والدكتور عبد الله كامل مدرس الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بالزقازيق.

بينما أوضح الدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف بالشرقية، أن فعاليات القافلة الدعوية بخلاف صلاة الجمعة سوف تشمل تنفيذ عدد من الأنشطة الدعوية الأخرى كمقرأة الجمهور ومقرأة الأئمة، وكذلك المشاركة في النشاط الصيفي للطفل وتكريم المتميزين منهم في حفظ القرآن الكريم والآداب بهدف نشر المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف و وزارة الأوقاف لمحاربة الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية، وتنمية روح الإنتماء الوطني التي دعا إليها ديننا الحنيف.