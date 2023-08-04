حصول 8 مدارس ورياض أطفال ببني سويف على شهادة الجودة

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع وكيل وزارة التربية والتعليم، التقرير الوارد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد قطاع التعليم قبل الجامعي والذي تضمن الإشارة إلى موافقة الهيئة منح شهادة الاعتماد والجودة لعدد من المدارس ورياض الأطفال عقب صدور قرارات بشأنها من مجلس إدارة الهيئة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء

حيث أشار محمد عبد التواب وكيل الوزارة إلى أبرز معايير اعتماد المنشآت التعليمية وتشمل: القدرة المؤسسية "الرؤية والرسالة القيادة والحوكمة الموارد البشرية والمادية المشاركة المجتمعية ضمان الجودة و المساءلة والفاعلية التعليمية التي تشمل"المتعلم المعلم المنهج المناخ التربوى وتحقيق نواتج التعلم المستهدفة بكافة المواد الدراسية وتطبيق استمارة حالة المبنى والأمن والسلامة واستمارة الإجراءات الاحترازية،مشبداً بالجهود المبذولة من إدارة الجودة والاعتماد بالمديرية والإدارات التعليمية موجها التهنئة للمدارس وروضات الأطفال الحاصلة على شهادة الاعتماد مطالبا بضرورة بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق الجودة والاعتماد في جميع مدارس بني سويف

من جهتها أضافت هويدا عبد المنعم مدير إدارة الجودة بالمديرية أن الهيئة واقفت على منح شهادة الاعتماد والجودة لعدد 8 منشأت 2مدرسة "ابتدائي وثانوي + 6 روضات أطفال وهي مدرسة بني هاني الابتدائية المشتركة اهناسبا ، مدرسة أحمد زويل الثانوية بالفنت الفشن ، روضة ببا الرسمية لغات، وروضة دشطوط المجمعة 2 وروضة عمر بن الخطاب الابتدائية بسربو سمسطا ،وروضة مدرسة علي راغب بني سويف،روضة مدرسةمنشأة الأمراء الابتدائية 2 اهناسيا،روضة الحومة الابتدائية الجديدة الواسطى