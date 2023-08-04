تعرف على أسعار الخضراوات والأسماك اليوم الجمعة 4 اغسطس بكفر الشيخ

تفاوتت أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق مدن وقرى محافظة كفرالشيخ ، الجمعة ، وتراوح سعر الطماطم بين 8جنيه إلى 10 جنيهات ، والخيار 15 جنيها والكوسة 15 جنيها والجزر 15جنيه والباذنجان 8جنيه والليمون 20 جنيها والفلفل 10 جنيها والفلفل الألوان 30 جنيها والبصل 15 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر الشمام تراوح من 10 جنيهات إلى 12 جنيها و البرقوق 40 جنيها و العنب الأحمر 25 جنيها و العنب الأخضر 25 جنيها و البرتقال 15 جنيها والجوافة 20 جنيها والموز 20 جنيه والعنب الأسود 30 جنيها .

وأكد السعيد عبدالله تاجر أسماك في سوق المحطة بمدينة قلين أن سعر كيلو السمك البلطي تراوح بين 60 و80 جنيها.وتراوح سعر كيلو المكرونة بين 60 و90 جنيها.وبلغ سعر كيلو البوري بين 140 جنيها و150 جنيها.