حفل محمد منير وحميد الشاعري بمهرجان العلمين.. الليلة

يحيي، اليوم الجمعة، النجمان الكينج محمد منير والكابو حميد الشاعري، حفلًا غنائيًا بمهرجان العلمين في دورته الأولى.

ومن المقرر أن يقدم الثنائي، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيهم القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

وأتاح موقع "تذكرتي" التذاكر الخاصة لحجز حفل النجمين محمد منير وحميد الشاعري بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات الدورة الأولى للمهرجان الأيام الماضية.

آخر أعمال الكينج محمد منير

طرح الكينج محمد منير، مؤخرًا أغنية "للَى" على موقع يوتيوب، كلمات وألحان النجم أكرم حسني فى أول تعاون بينهما، وتقول كلماتها: "سألته هل داق الولع كان الجواب صده، ساق الدلال ساق الدلع مفاتيح هواه صدوا، ومشيت أوشوش في الودع، ولا جاني يوم رده، اللي فتح باب الوجع، واجب عليه رده".

آخر أعمال حميد الشاعري

ويذكر أن طرح الكابو حميد الشاعري، مؤخرًا أغنية "هلهلي"، وهي السادسة من ألبومه "أنا بابا".

أغنية "هلهلى" كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع ومكساج توما، ميكس وماستر حميد الشاعري.

وتقول كلماتها: "هلهلى.. كنت عايش هلهلى، عمرى ده مش فارقلى.. أى حاجة فى أى حاجة واللى جاى مش باينلى، جيتى انتى.. يا حياة قلبى انتى، نور عنيا حبيبتى فجأة غيرتى كل حاجة لما حبك ندهلى، يا وردة.. عامله ايه النهاردة، كل يوم انتى أحلى.. والحياة بيكى تحلى، يا فله.. غيرى مين بيكى أولى، حاولوا مليون محاولة.. عنك انتى ما اتخلى، يا حلوة.. سلميلى ع الحلاوة.. والدلع والشقاوة.. ده انتى غالية غلاوة، أمانة.. سلميلى على خد وردى.. يسوى كل الدنيا عندى.. وانتى جنبى محدش قدى".

مهرجان العلمين

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهى الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط، وبدأت أولى فعالياته الخميس 13 يوليو الجارى، ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويضم المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.