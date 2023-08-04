"اضطهاد لخصم سياسي".. تصريحات ترامب بعد مثوله أمام المحكمة

دفع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الخميس، ببراءته من التآمر على المؤسسات الأمريكية، بعد يومين من اتهامه بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، واعتبر ترامب أن توجيه التهم له "اضطهاد لخصم سياسي".

ومثل الملياردير الجمهوري أمام محكمة فدرالية تقع على مقربة من مبنى الكابيتول الذي اقتحمه أنصار له في 6 يناير 2021.

وترامب متهم بالتخطيط مع ستة آخرين لم تذكر اسماؤهم، لقلب نتيجة الانتخابات، وهذه القضية هي الأخطر من بين ثلاث قضايا جنائية تهدد بعرقلة محاولته العودة إلى البيت الأبيض.

وقال ترامب أمام مجموعة من الإعلاميين: "هذا يوم حزين جديد لأمريكا، كما أنه كان من المحزن جدًا القيادة في واشنطن ورؤية القذارة والتدهور وكل المباني والجدران المتضررة ورسوم القرافيتي. هذا ليس المكان الذي تركته. من المحزن جدًا رؤية ذلك".

وتابع بالقول: "عندما تنظر إلى ما يحدث، فهذا اضطهاد لمنافس سياسي. لم يكن من المفترض أن يحدث هذا أبدًا في أمريكا. هذا اضطهاد للشخص الذي يتقدم بأرقام كبيرة في الانتخابات الأولية للجمهوريين، وهو يتقدم على بايدن بالكثير"، على حد تعبيره.

وأنهى ترامب كلمته بالقول: "لذا إن لم تستطع التغلب عليه فإنك تقوم باضطهاده أو محاكمته. لا يمكننا السماح بحدوث ذلك في أمريكا. شكرًا جزيلًا لكم".

ترامب يدفع ببراءته من التهم الموجهة إليه

في جلسة مغلقة انعقدت في إحدى قاعات المحاكم الفيدرالية، دفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ببراءته من التهم الموجهة إليه، وخلال مثوله أمام المحكمة الفيدرالية في العاصمة الأميركية واشنطن، أجاب ترامب بأنه غير مذنب عندما قرأت القاضية التهم الموجهة له.

كما تم إعلام ترامب بأنه غير مخول للإدلاء بأي تعليق أو تصريح خلال المحاكمة، ويجب عليه تقديم تقرير مفصل إلى محكمة العاصمة. وحذرت القاضية من عواقب انتهاك هذه الشروط، وأكدت أن عدم الامتثال إلى الأوامر قد يؤدي إلى إصدار مذكرة توقيف بحق ترامب، وإلغاء شروط الإفراج عنه.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن ترامب غادر المحكمة عقب مثوله للتحقيق في التهم الموجهة إليه.

واتفق الادعاء وفريق الدفاع عن الرئيس الأميركي السابق ترامب، على أن الجلسة القادمة في قضية محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، ستكون يوم 28 أغسطس.



اتهامات جنائية لترامب

ووجهت لائحة اتهامات جنائية لترامب، الثلاثاء، بسبب مساعيه لإلغاء هزيمته في انتخابات الرئاسة عام 2020 خلال الفترة التي سبقت أعمال الشغب العنيفة التي ارتكبها مؤيدوه في مبنى الكابيتول مع قيام وزارة العدل بمحاسبته على جهده غير المسبوق لمنع التداول السلمي للسلطة الرئاسية، وتهديد الديمقراطية الأميركية.

وتلقي اللائحة، المكونة من أربعة اتهامات ضمن القضية الجنائية الثالثة ضد ترامب، نظرة أعمق على لحظة مظلمة في تاريخ الولايات المتحدة أسفرت عن تحقيقات فيدرالية شاملة، وجلسات استماع عامة.



لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: