هجوم أوكراني قرب ميناء نوفوروسيسك الروسي (فيديو)

بعد أسابيع قليلة على انطلاق هجوم أوكرانيا المضاد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا هاجمت قاعدة نوفوروسيسك البحرية بزورقين مسيّرين، فيما اعتبر أول هجوم لها على ميناء تجاري داخل الأراضي الروسية.



وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الروس أنباء عن سماع انفجارات وإطلاق نار صباح اليوم الجمعة قرب ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود.

كما أظهرت مقاطع أخرى لحظة تدمير ما بدا أنه زورق مسيّر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الأوكرانية هاجمت قاعدة نوفوروسيسك البحرية بزورقين مسيرين، مؤكدة تدميرهما.

كما كشفت أن زوارق مسيرة أوكرانية هاجمت سفنًا حربية روسية كانت ترافق سفينة مدنية.

وعلقت حركة المِلاحة في الميناء مؤقتًا، إثر الهجوم، وفقًا لشركة كونسورتيوم كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين، التي تقوم بتحميل النفط على الناقلات في الميناء.

وأضافت، أن مرافقه لم تصب بأي أضرار وإن عمليات تحميل النفط مستمرة على الناقلات التي كانت راسية بالفعل في الميناء.

كما أكد الحاكم الإقليمي الروسي، فينيامين كوندراتييف، أنه لا توجد تقارير عن حدوث إصابات أو أضرار نتيجة الهجوم الأوكراني.

وعلقت حركة المِلاحة في الميناء مؤقتاً، إثر الهجوم، وفقاً لشركة كونسورتيوم كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين، التي تقوم بتحميل النفط على الناقلات في الميناء.

وأضافت أن مرافقه لم تصب بأي أضرار وإن عمليات تحميل النفط مستمرة على الناقلات التي كانت راسية بالفعل في الميناء.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولتها مجموعة محلية على الإنترنت ونشرها موقع "أسترا" الإلكتروني الإخباري الروسي حركة السفن قبالة الساحل وصوت إطلاق النار يأتي من اتجاه البحر.

بينما ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن خدمات الطوارئ في نوفوروسيسك أكدت وقوع انفجارات، وأضافت أنه جرى إبلاغ أجهزة الأمن.

يشار إلى أن ميناء نوفوروسيسك هو واحد من أكبر الموانئ على البحر الأسود.

روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات:

يأتي ذلك بعد يومين من استهداف موسكو ميناء أوديسا الأوكرانية الساحلية.

وقالت كييف إن الهجوم الذي تم بطائرات مسيّرة أدى إلى وقوع خسائر مادية في ميناء أوديسا وبنيتها التحتية الصناعية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، هاجمت أوكرانيا شبه جزيرة القرم بـ13 طائرة مسيّرة

وقالت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم.

واعترضت 3 طائرات أخرى من النوع نفسه باستخدام تدابير إلكترونية مضادة.

اشتباكات في البحر الأسود والموانئ المحاذية:

تصاعدت الاشتباكات في البحر الأسود والموانئ المحاذية منذ أن رفضت روسيا الشهر الماضي تمديد اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية، إذ ضربت الطائرات المسيرة والصواريخ الروسية عددًا من منشآت الموانئ الأوكرانية وصوامع القمح في البحر الأسود أو بالقرب منه.

ورفضت روسيا الشهر الماضي تمديد الاتفاق الذي سمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب الذي أثر بشدة على الدول الفقيرة.

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