موظفة أربعينية تتخلص من حياتها بقرص حفظ الغلال بالبلينا

استقبل مستشفى برديس المركزي بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج موظفة في العقد الرابع من العمر تقيم بدائرة المركز مصابة بحالة تسمم إثر تناولها قرص لحفظ الغلال حال تواجدها بالمنزل لسوء حالتها النفسية تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .





تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بورود إشارة من مستشفى برديس المركزي باستقبال "سامية . ع . ع . ت" 39 سنة موظفة ومقيمة / دائرة المركز مصابه بحالة تسمم إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال وتوفيت عقب وصولها .





بالإنتقال والفحص وسؤال شقيقتها "وردة . ع . ع . ت" 50 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية أنه أثناء تواجد شقيقتها المذكورة بالمنزل تناولت قرص لحفظ الغلال لسوء حالتها النفسية ولم تتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفت وجود شبهه جنائية .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .