وكيل شباب جنوب سيناء يكرم الشاب المنقذ بشواطئ الطور

كرم محمد فتحي توفيق وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، طه صقر المنقذ علي شواطئ طور سيناء، تقديرا و عرفان لدوره التطوعي علي شواطئ مدينة طور سيناء .

كما أهدي" وكيل الشباب" درع المديرية للمتطوع طه صقر وشكره علي مجهوده فهو مثال يحتذي به لكل ابناء المحافظة.

كما اهدي الاتحاد المصري للغوص و الانقاذ تجديد كارنيه و شهادة الانقاذ تكريما لدوره الفعال، يأتي ذلك بتوجيهات من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء و الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة.

أشار “طه صقر” المنقذ المتطوع علي شواطئ طور سيناء، أنه بالأمس انقذ ثلاث أشخاص بينهم طفل واجري لهم الإسعافات الأولية حتي تم نقلهم لمستشفي الزهراء العام.