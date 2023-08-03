الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

وكيل شباب جنوب سيناء يكرم الشاب المنقذ بشواطئ الطور

بوابة الوفد الإلكترونية

كرم محمد فتحي توفيق وكيل مديرية الشباب والرياضة  بمحافظة جنوب سيناء، طه صقر  المنقذ علي شواطئ طور سيناء، تقديرا و عرفان لدوره التطوعي علي شواطئ مدينة طور سيناء .

كما أهدي" وكيل الشباب" درع المديرية للمتطوع طه صقر وشكره علي مجهوده فهو مثال يحتذي به لكل ابناء المحافظة.

 كما اهدي الاتحاد المصري للغوص و الانقاذ تجديد كارنيه و شهادة الانقاذ تكريما لدوره الفعال، يأتي ذلك بتوجيهات من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء و الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة.

أشار “طه صقر” المنقذ المتطوع علي شواطئ طور سيناء، أنه بالأمس انقذ ثلاث أشخاص بينهم طفل واجري لهم الإسعافات الأولية حتي  تم نقلهم لمستشفي الزهراء العام.