نسرين طافش تتألق بالتايجر

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها بأدق تفاصيل حياتها وأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

وبدت نسرين طافش بإطلالة صيفية جذابة، حيث ارتدت بادي مجسم ينتمي لقصة الكورسية ونسقت عليه بنطال هاي ويست صمم من قماش التايجر عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي.

وتزينت ببعض المجوهرات الذهبية الناعمة لتبرز سحر إطلالتها الانوثية الجذابة.

اما من الناحية الجمالية، سيطرت البساطة على إطلالاتها بلم خصلات شعرها للوراء ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

نسرين طافش

نسرين طافش (15 فبراير 1982 -)؛ ممثلة ومغنية جزائرية من أصول فلسطينية، ولدت ونشأت في سوريا، تحسب على الوسط الفني في سوريا..

وُلدت نسرين في مدينة حلب، شمالي سوريا لأب فلسطيني من مواليد صفد، فلسطين وأم جزائرية من وهران، وهي تحمل الجنسية الجزائرية نسبة لوالدتها. انتقلت من مدينتها حلب إلى العاصمة دمشق في العام 1999، لتُكمل دراستها هناك، وانضمت للمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق وتخرّجت منه في العام 2008، إلّا أنّ مشوارها الفني كان قد بدأ قبل تخرّجها بكثير، تحديدًا في العام 2002 من خلال دورها في مسلسل «هولاكو»، ثم مثّلت العديد من الأدوار الناجحة، منها في مسلسلات: «ربيع قرطبة»، «التغريبة الفلسطينية»، وتوالت بعدها أعمال البطولة، ومنها دورها في مسلسل صبايا عام 2009، وفي مسلسل جلسات نسائية في العام 2011.

حصلت على المرتبة 79 في قائمة أجمل الوجوه النسائية في العالم لعام 2017.

دخولها لمجال الغناء

منذ عام 2017 بدأت مسيرتها الغنائية بأغنيات منفردة «متغير علي» و«123 حبيبي» و«إلا معك» عام 2018.

والدها هو الشاعر يوسف طافش، كانت مخطوبة أثناء الدراسة للمخرج المثنى صبح. في عام 2008، تزوجت من رجل أعمال إماراتي حتى اعلنت عن انفصالهما في عام 2013، وفي عام 2022 تزوجت من الطبيب المصري «شريف شرقاوي» وهو مدرب يوغا وطاقة وكان مدربها سابقًا.

يذكر أن التكهنات والشائعات عن انفصال نسرين طافش قد انتشرت بعد شهرين فقط من زواجها من شريف، بسبب حذف نسرين لصورها مع زوجها بشكل مفاجئ من حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما ألغت متابعته على إنستغرام، لاحقا حسمت نسرين الجدل حول انفصالها وظهرت في فيديو جديد نشرته عبر حسابها بتطبيق إنستغرام وهي ترقص مع شريف على أنغام الأغنية الفرنسية "أمامك" في دبي في الإمارات العربية المتحدة.

لدى نسرين 7 شقيقات وهي الثامنة بينهن وآخر العنقود كما أعلنت سابقاً بصورة لها من الطفولة.