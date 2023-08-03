التنمية المحلية: محافظات الصعيد تتصدر قائمة مشروعات الوزارة.. فيديو

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، تفاصيل المشروعات التي تنفذها الوزارة في محافظات الصعيد، مؤكدًا أنها تتصدر قائمة المحافظات التي تحظى بتحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، أنه جرى تمويل نحو 104 آلاف مشروع بإجمالى قروض 14 مليار جنيه، وفرت 9965 ألف فرصة عمل.

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى تمويل نحو 23 ألف مشروع في محافظة المنيا، ثم محافظة سوهاج بـ21 ألف و889 مشروع، مشيرًا إلى أن إقليم الدلتا احتل المرتبة الثانية فى عدد المشروعات التى مولها مشروعك بتنفيذ 44.3 ألف مشروع بقروض تجاوزت 5،6 مليار جنيه، أتاحت 310.6 ألف فرصة عمل.

التنمية المحلية: حريصون على دعم وتمويل المشروعات الصغيرة

تابع مساعد وزير التنمية المحلية، حريصون على دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال لدى الشباب والمرأة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لأبنائه، والقضاء على البطالة.