«الكرسي أسلوب حياة» .. «هند حازم» بطلة شرقاوية لا تعرف المستحيل

السمكة الذهبية

على ما يبدوا أن كلمة الإعاقة فى مجتمعنا المقصود بها هو الإعاقة الفكرية، وليس الإعاقة الجسدية، فالتغلب على الإعاقة أصبح مستحيلاً للبعض، ولكن هناك أشخاص لا تعرف المستحيل وتتجه لتحقيق آمالها وطموحاتها فى طريق التقدم والنجاح .

لم تكن تعلن الفتاة الشرقاوية «هند حازم» أن إعاقتها الحركية ستجعلها تنطلق نحو النجاح والفوز فى العديد من المجالات، وعلى رأسها المجالات الرياضية، التي تمكنت من خلالها كسر كافة القيود التي تحيط بها.

«هند حازم حبيب» عضو بمجلس النواب، استطاعت أن تجعل من إعاقتها الحركية نموذج يحتذى به ومثالاً على النجاح والتفوق وإعلاء علم بلادها خفاقاً فى المحافل الدولية .

نجحت ابنة مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، فى تحقيق أول ميدالية ذهبية لمصر في رياضة البوتشيا، ببطولة أفريقيا التى أقيمت بدولة بجنوب إفريقيا، وتم تأهيلها للمشاركة فى كأس العالم بالبرازيل فى تلك الرياضة المخصصة لمرضى الشلل الدماغي والإعاقات الشديدة .

ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل أن هناك نجاحات حققتها «هند» من قبل وهى بطولة الجمهورية فى السباحة للإعاقة الحركية حتى لقبها الجماهير بـ «السمكة الذهبية»، إلى جانب مشاركاتها في سباقات ركوب الخيل وغيرها من الرياضات .

تعرضت «هند» لحادث سير وهى بعمر الـ 17 عاماً حينما كانت تدرس فى الصف الثانى الثانوى العام، تسبب فى إصابتها بكسر فى الفقرات العنقية السادسة والسابعة، وأدى إلى حدوث إصابتها وفقدانها القدرة على الحركة .

قررت «هند» بعد الحادث عدم الاستسلام للإعاقة واتجهت لتحدى إعاقتها وتغلبت عليها واستطاعت أن تحصل على مقعد فى مجلس النواب لمساعدة ذوي الهمم، بجانب نجاحاتها الرياضية فى السباحة والبوتشياً .

تطمح النائبة هند حازم فى القضاء على كافة المشاكل والأزمات التى تواجه فئة ذوى الهمم وخاصة مرضى الشلل والإعاقات الحركية من خلال تواجدها بمجلس النواب، إلى جانب أنها تفتخر بكونها ضمن هذه الفئة وأطلقت حملة بعنوان «الكرسي أسلوب حياة».

الآن «هند حازم» أحد النماذج المضيئة والناجحة نظراً لما ضربته من مثال يحتذى به فى مواجهة الظروف والتحديات وتحقيق الذات وتجاوز الصعاب .

جدير بالذكر أن لعبة البوتشا هي رياضة موطنها الأصلي دولة إيطاليا، وتُلعب في الأولمبياد منذ عام 1984، وهي عبارة عن 13 كرة، 6 منها باللون الأزرق و6 باللون الأحمر، وكرة واحدة باللون الأبيض، وزن كل كرة لا يتخطى 275 جرامًا، وهي رياضة خاصة بمرضى الشلل الدماغي والإعاقات الشديدة .