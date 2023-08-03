سيد درويش ترك إرثا كبيرا رغم رحيله في سن مبكرة

قال الفنان محمد عادل، إنه يحب الفن القديم وتربى على أنواع الفنون الكلاسيكية وأساتذة وعمالقة الزمن الجميل، وعشقي الاول هو الراحل العظيم سيد درويش، ولفت: أنه توفي سن مبكر لكنه ترك إرثا كبيرا من الفن والإبداع.

سيد درويش فنان الشعب

أضاف "عادل"، أن سيد درويش فنان الشعب، وكذلك عبدالحليم حافظ وفايزة أحمد وسعاد حسني، موضحا: الفن الشعبي يعني قدرته على الوصول لكل طبقات المجتمع، وكان سيد درويش ينطبق عليه هذا التوصيف".

وتابع، أن سيد درويش كان سياسيا ووطنيا ويحب ويعشق، لافتا إلى أنه عاش حياة صعبة: "نقدم عرضا مسرحيا أجسد فيه شخصية سيد درويش، ونعيد للعام الرابع على التوالي، هو فنان رائع ظهر في فترة الاحتلال، وُلد على حب المقاومة وكان يحلم بأن يخرج الإنجليز من مصر، أحب الفن وقدم فنا وحياة".

جاء ذلك خلال حواره مع برنامج "عاصمة الفنون"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية".