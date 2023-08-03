السماح بدخول السيارات الدفع الرباعي إلى سيناء بعد سبع سنوات من الحظر

أعلنت الحكومة عن قرار يسعد قلوب العاملين بالسياحة والمسافرين، إذ تم السماح بدخول السيارات الدفع الرباعي إلى سيناء بعد فترة تجاوزت سبع سنوات من الحظر السابق الذي أصدره رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب.

ووفقًا للقرار الجديد، يُسمح للسيارات الدفع الرباعي بالدخول إلى سيناء بشرط الحصول على تصريح من نفق الشهيد أحمد حمدي، مما يتيح فرصة للمسافرين الاستمتاع برحلات السفاري واكتشاف جمال الصحراء براحة وثقة.

يأتي هذا القرار لينعش قطاع السياحة في سيناء ويستهدف فئات كانت قد امتنعت عن السفر إليها في السابق بسبب الحظر السابق على السيارات الدفع الرباعي. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التنشيط إلى زيادة الإقبال على السفر إلى المنطقة وتحقيق رواجٍ جديد للسياحة فيها.

هذا الإجراء يعد نقلة نوعية تُحقق التوازن بين الحفاظ على البيئة والتنمية السياحية المستدامة، حيث يُعزز السياح الرحلات الاستكشافية في الطبيعة والاستمتاع بجمال الصحراء بطرق آمنة ومُجازة.

وبهذا القرار، تفتح سيناء أبوابها مجددًا أمام المسافرين وعُشاق رحلات السفاري، الذين سيتمكنون من استكشاف أجمل المناظر الطبيعية واكتشاف سحر هذه البقعة الساحرة، والتي تُعد واحدة من أبرز الوجهات السياحية في مصر