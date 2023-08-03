نائب محافظ البحيرة تتفقد مصانع حوش عيسى

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بدعم الاستثمار والمستثمرين خصوصًا بالمناطق الصناعية للنهوض بها وتنميتها، باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اهتمامًا كبيرًا لدورها في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب وزيادة مصادر الدخل وتنويعه.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتورة نهال بلبع، لمركز ومدينة حوش عيسى لتفقد عددًا من المشروعات العاملة بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى، بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة.

مشيرة إلى أن الصناعة والاستثمار هما المخرج الآمن والوحيد من المشكلات كافة التى تواجه الدول، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030.

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى أهمية مركز ومدينة حوش عيسى كمدينة واعدة جاذبة للاستثمار لوجود المنطقة الصناعية بها، وتوافر البنية الأساسية وجميع المرافق وشبكة الطرق الداخلية بها.

وقامت نائب محافظ البحيرة بزيارة مصنع الرحاب لتصنيع منتجات الألبان وتعبئة المواد الغذائية وتجميد الخضروات والذي يضم عدد 4 خطوط إنتاج لمنتجات الخضر والفاكهة المجمدة والمعلبة ومنتجات الألبان، بطاقة إنتاجية 150 طن / يوم، ويعمل به 300 موظف بين عمالة فنية وإدارية وإشرافية، ويخطط المصنع لزيادة عدد العمالة إلى 1000 عامل خلال المرحلة المقبلة بعد إتمام أعمال التوسع فى خطوط الإنتاج، ويستهدف المصنع التصدير إلى الخارج خصوصًا الدول العربية، إذ يتم الاعتماد فى تصنيع وتعبئة المنتجات على عناصر إنتاج ومواد خام من مزارع معتمدة لا تستخدم المبيدات الزراعية، كما حصل المصنع على عدد من شهادات الجودة لالتزامه بالمعايير والمواصفات الصحية والبيئية.