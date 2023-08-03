تريند باربي يصل إلى عالم الأموات.. دار جنائزية تطرح توابيت وردية

احتل فيلم Barbie شباك التذاكر حول العالم، وانتشرت أغنيته المشهورة، لتصبح تريند على مواقع السوشيال ميديا، ولم يقتصر على ذلك فقط، فسيطر التريند على حياة المشاهدين، ليعتمده البعض بعد مفارقته الحياة.

توابيت barbie

بالتزامن مع تريند باربي، قدمت إحدى الشركات بالولايات المتحدة توابيت وردية للمعجبين الذين يأملون في نقل حبهم لدمية باربي إلى القبر، وتكون التوابيت باللون الوردي ومُزينة بنجوم باللون الأبيض.

وتتبنى الشركة خلال فكرة التوابيت الوردية، أن يكون هذا بمثابة تكريم واحتفال مليء بالحب والألوان والذكريات التي لا تُنسى.

وقال متعهد دفن الموتى إسحاق فيليجا في أحد تصريحاته، إن الاهتمام بالتابوت ذي الألوان الزاهية ارتفع عندما تم إصدار فيلم Barbie، مما دفعهم إلى تقديم خصم بنسبة 30 ٪ لأي شخص مهتم، وتروج دار أوليفاريس للجنازة لتابوتها "باربي هاوس" تحت شعار: "لذا يمكنك أن ترتاح مثل باربي".

وأرادت الشركة استغلال التريند بربط اللون الوردي التي أصدرته للتوابيت بالفيلم، مما أصبح هناك اهتمامًا كبيرًا بالتوابيت ذات اللون الوردي، لدرجة أن المخزون من تلك التوابيت نفدت.

فيلم barbie

أحداث فيلم Barbie:

وتدور أحداث الفيلم، حول شخصية باربي الشهيرة، إذ يبدأ الفيلم مع انهيار البطلة بسبب طردها من عالم باربي لاند لكونها دمية أقل من المثالية، لذا تذهب للعالم الحقيقي رفقة كين، وتكتشف هناك مخاطر العيش بين البشر.

حقق الفيلم مبلغًا ضخمًا بلغ 162 مليون دولار في شباك التذاكر في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية بعد طرحه في المملكة المتحدة في 21 يوليو.

أبطال فيلم باربي:

ويضم فيلم Barbie عددًا من النجوم المميزين منهم، مارجو روبي، رايان جوسلينج، كيت ماكينون، ويل فيريل، كينجسلي بن أدير، سكوت إيفانز، سيمو ليو، نكوتي جاتوا، وهاري نيف، إيما ماكي، آنا كروز كاين، شارون روني، عيسى راي، نيكولا كوغلان، ألكسندرا شيب، ريتو آريا، إميرالد فينيل، مايكل سيرا، أمريكا فيريرا، أريانا جرينبلات، كونور سوينديلز، جيمي ديميتريو، هيلين ميرين.