بكري يطالب بالتحرك لإنقاذ الشعب السوداني من مجاعة وشيكة.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري: "إن الوضع في السودان خطير بسبب المعركة المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع".

وتابع خلال برنامج "حقائق وأسرار" لقناة صدى البلد، أنه بالإضافة إلى تحذير الأمم المتحدة من المجاعة الوشيكة، نزح ما يقرب من 400 مليون سوداني بسبب الحرب، معلقًا: “بعض المناطق، وخاصة منطقة الخرطوم البحري، غير مأهولة تماما”.

حرب غبية:

وأكمل: “إذا استمر الصراع في السودان، فسيكون على حافة الخطر”، مطالبًا بتحركات عربية وإقليمية ودولية لإنقاذ الشعب السوداني المعرض لخطر وجودي وضياع وطنه وشعبه".

وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السودان لإعطاء الشعب السوداني فرصة، متابعًا بكري: "لقد أصبح السودان جحيمًا، والأطفال يموتون من أجل حروب غبية لا داع لها".