عاجل
ماني يهدي قميص النصر لـ إبراهيما نداي.. صور اقرأ غدًا بالوفد.. جدل واسع في "الحوار الوطني" حول مشكلات الطلاق رجل يقتحم أشهر متجر لـ أبل برافعة مواد بناء.. شاهد توقف بث “فرانس 24” وإذاعة فرنسا الدولية في النيجر أوسوريو: نجحنا في تحجيم النصر ويكشف سر تبديل الحزيري
الخميس 03 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

بكري يطالب بالتحرك لإنقاذ الشعب السوداني من مجاعة وشيكة.. فيديو

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

 قال الإعلامي مصطفى بكري: "إن الوضع في السودان خطير بسبب المعركة المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع".

 وتابع خلال برنامج "حقائق وأسرار" لقناة صدى البلد، أنه بالإضافة إلى تحذير الأمم المتحدة من المجاعة الوشيكة، نزح ما يقرب من 400 مليون سوداني بسبب الحرب، معلقًا: “بعض المناطق، وخاصة منطقة الخرطوم البحري، غير مأهولة تماما”.

 حرب غبية:

 وأكمل: “إذا استمر الصراع في السودان، فسيكون على حافة الخطر”، مطالبًا بتحركات عربية وإقليمية ودولية لإنقاذ الشعب السوداني المعرض لخطر وجودي وضياع وطنه وشعبه".

 وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السودان لإعطاء الشعب السوداني فرصة، متابعًا بكري: "لقد أصبح السودان جحيمًا، والأطفال يموتون من أجل حروب غبية لا داع لها".