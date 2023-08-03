أسعار ومواصفات بيجو 408 الجديدة بعد طرحها في مصر

كشفت شركة مانسكو أوتوموتيف، وكيل علامة بيجو في مصر، عن أحدث سيارات العلامة الفرنسية، السيارة "بيجو 408" الجديدة كلياً.

ويأتي تقديم مانسكو السيارة بيجو 408 الجديدة في مصر، بعد نحو عام من طرحها من شركة بيجو الفرنسية.

وطرح الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية، السيارة بيجو 408 الجديدة في مصر في احتفالية نظمتها الشركة بحضور قيادات مجموعة المنصور، و"مانسكو".

بيجو 408

أسعار بيجو 408 الجديدة

تتوافر السيارة في مصر عبر “مانسكو”، بفئتين من التجهيزات، الأولى ALLURE PACK بسعر مليون و560 ألف جنيه، والثانية GT بسعر مليون و 780 ألف جنيه.

مواصفات بيجو 408 الجديدة في مصر



تعتمد السيارة بيجو 408 الفرنسية على سواعد محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر مرتبط بشاحن تيربو بقوة 215 حصان مع أقصى عزم دوران 300 نيوتن متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات.

بيجو 408

ومن حيث الأبعاد تأتي السيارة بيجو 408 بطول 4,687 مم وعرض 1,859 مم، وارتفاع 1,478 مم، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 2,787 مم، وسعة خزان الوقود 50 لترK ,مساحة الشنطة 536 لتر - 1,611 لتر (عند طي المقاعد الخلفية).

عوامل السلامة والأمان في بيجو 408



تم تعزيز السيارة الفرنسية في فئتيها بمجموعة من التجهيزات القياسية الخاصة بالسلامة وكذلك أنظمة مساعدة السائق أثناء القيادة أبرزها:

• وسائد هواء أمامية وجانبية وستارية

• فرامل مانعة للانغلاق ABS

• توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD

• برنامج ثبات إلكتروني ESP

• مساعد فرامل عند الطوارئ EBA

• فرامل يد كهربائية EPB مع مساعد عند صعود مرتفعات

• مثبت ومحدد سرعة بتحكم من عجلة القيادة

• حساسات ركن أمامية وخلفية

• كاميرا خلفية 180ﹾ + نظام تنظيف

• نظام تنبيه لضغط الإطارات

• برنامج تنبيه السائق

• قفل أوتوماتيك للأبواب مع التحرك

• تثبيت مقاعد الأطفال بنظام ISOFIX

• مؤشر لقياس درجة الحرارة الخارجية

التجهيزات الخارجية والداخلية





تقدم مانسكو السيارة الفرنسية بيجو 408 في مصر بـ 6 ألوان خارجية منهم لونان جديدان وهما: أزرق بدرجة Obsession الجديدة الخاصة بتدشين السيارة، ورمادي Titanium، كما يتوفر درجة أخرى من اللون رمادي Cumulus وكذلك اللون الأسود و الأبيض اللؤلؤي و الأحمر.

ونستعرض في السطور التالية الفرق في التجهيزات المتوافر بالفئتين:

الفئة الأولى من بيجو 408

مصابيح أمامية (Eco LED) من بيجو، إضاءة نهارية LED تعمل عند تشغيل المحرك، ضبط وطي مرايا الأبواب كهربائيًا مع خاصية تسخين، حساسات للضوء والمطر، جنوط رياضية مقاس 18 بوصة، دخول بدون مفتاح..

عجلة قيادة مدمجة متعددة الاستخدامات، ضبط عجلة القيادة في 4 اتجاهات، بدالات نقل يدوي للسرعات خلف عجلة القيادة، كمبيوتر رحلات، نظام بيجو (2D i-Cockpit)، شاشة عدادات رقمية مقاس 10 بوصة، شاشة لمس مقاس 10 بوصة، شاشة مرآة لاسلكي، نظام صوت 6 سماعات، 4 مخارج USB من النوع C، شاحن لاسلكي..

تكييف أوتوماتيك ثنائي التوزيع، مخرج تكييف خلفي، نوافذ كهربية في الأمام والخلف، نوافذ خلفية وزجاج خلفي داكن للخصوصية، إضاءة داخلية محيطة LED، التحكم في ارتفاع المقاعد الأمامية، فرش جلد (جزئي) لون أسود، مسند ذراع أمامي مع وحدة تخزين، مرآة داخلية بخاصية تعتيم تلقائي.

الفئة الثانية من بيجو 408

بالإضافة إلى ما سبق تتفوق الفئة الثانية بـ مصابيح أمامية (Matrix LED) من بيجو، فتح وغلق باب الشنطة كهربائيًا، فتحة سقف كهرباء بانوراما، نظام بيجو (3D i-Cockpit)، عجلة القيادة من الجلد مع شعار GT وخاصية تدفئة، فرش جلد (كلي) لون أسود أو أزرق، خاصية ذاكرة في مقعد السائق، ضبط المقاعد الأمامية كهربائيًا في 8 اتجاهات + خاصية تدفئة، خاصية تدليك، i-TOGGLES قابلة للتعديل، مرآة داخلية (بدون إطار) وبخاصية تعتيم تلقائي.