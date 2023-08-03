أحمد حلمي يعود للجمهور السعودي بـ "ميمو"

بدأ النجم أحمد حلمي، عرض مسرحيته الجديدة “ميمو” مساء أمس الأربعاء في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، ومقرر أن يستمر العرض المسرحي لمدة يومين، ضمن فعاليات جولة المملكة .

مسرحية ميمو" من تأليف ضياء محمد إخراج هشام عطوه وإنتاج حمد وبطولة أحمد حلمي وهنا الزاهد وهنا شيحة وأحمد رزق وحمدى الميرغني ومحمد رضوان بدر.

وتدور أحداث المسرحية حول شخصية مسعود الشاب الفاشل والمهمَّش من قِبل أسرته ومجتمعه، الذي يقرِّر أن يسلك طريق الـ سوشال ميديا السهل، ليثبت جدارته ونجاحه، لكن ما يحدث، يكون مخالفًا تمامًا لتوقعاته وخطته التي رسمها لنفسه.

مسرحية ميمو

آخر أعمال أحمد حلمي

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد حلمي، فيلم "واحد تاني" والذي عرض العام الماضي 2023، وشاركه البطولة مجموعة من النجوم ومن بينهم الفنانة روبي، سيد رجب، نسرين أمين، عمرو عبدالجليل، نور إيهاب، من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

تدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، يكتشف بعد مقابلة مع زملاء قدامى فشله وفقدانه للشغف في الحياة، فيلجأ إلى اختراع يُعيد له الشغف من جديد، ولكن تنحرف الأمور بشكل غير متوقع.

كما طرح الفنان أحمد حلمي آخيرًت، أحدث اعماله الغنائية بعنوان "أووووه" عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.



والأغنية ضمن مسرحية "ميمو" التي تعرضت بالمملكة العربية السعودية، على خشبة المسرح العربي بسيتي ووك بمدينة جدة، على مدار 5 أيام، والتي رفعت خلالهم شعار كامل العدد، وهي من كلمات مصطفى حدوتة، ومن توزيع والحان كولبيكس.

وتقول كلماتها: "هلبس الجاكته دى (اوووه)

جامده على الفانله دى (اوووه)

هربط الكوتشايه دى (اوووه)

لايقه على الطقمايه دى

او حته دى دى دى

او حته دى دى دى

او حته دى دى دى

لايقه على الطقمايه دى

لما دماغى بتجيبنى (اوووه)

بعمل اللى يعجبنى (اوووه)

صعب يوم تقلدنى (اوووه)

انا الجديد مفيش منى

انا الجديد ياه ... انا الجديد ياه ... انا الجديد ياه

جديد نوڤي لسه لانج

حلوه الصوره كده

طبعا كده كده

حلو اوى كده

جامد كده كده

لو هتمشى كده

هنمشيها كده

لو هتيجى كده

اجيبها كده كده

هى مين الحلوه دى (اوووه)

مين الاحلى منها دى (اوووه)

حلو موت البصه دى (اوووه)

تسمحيلي بالرقصه دى

او حته دى دى دى

او حته دى دى دى

او حته دى دى دى

تسمحيلي بالرقصه دى

او حته دى دى دى

او حته دى دى دى

او حته دى دى دى

تسمحيلي بالرقصه دى

لما الدنيا بتروقلى (اوووه)

بنزل لكم انا بتقلى (اوووه)

بسيب الكل يشتاقلى (اوووه)

وارجع تانى متفوقلى

انا الجديد ياه ... انا الجديد ياه ... انا الجديد ياه

جديد نوڤي لسه لانج

حلوه الصوره كده

طبعا كده كده

حلو اوى كده

جامد كده كده

لو هتمشى كده

هنمشيها كده

لو هتيجى كده

اجيبها كده كده ".