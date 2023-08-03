حماقي يطرح ثانِ أغانيه الصيفية "حبيت المقابلة"

طرح الفنان محمد حماقي أغنيته الصيفية الثانية “حبيت المقابلة”، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وكامل المنصات الموسيقية الشهيرة.

تفاصيل أغنية حماقي الجديدة حبيت المقابلة

أدخل حماقي في دعاية حبيت المقابلة عنصر الذكاء الاصطناعي في تصميم البوستر الدعائي للأغنية، وهو التصميم نفسه الذي اتخذه في أغنيته الاولى “لمون نعناع”، لكنه لم يظهر فيه بشخصه.

الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع توما، ولم تكن تلك المرة الأولى التي يعتمد فيها حماقي الذكاء الاصطناعي، حيث قدم مسبقًا برومو قصير عن ملخص أحد حفلاته في السعودية بتلك الطريقة، وكان من أول المطربين العرب الذي يقدم فيديو بذلك الشكل.

لا زالت أغنية لمون نعناع تتصدر قائمة الأكثر مشاهدة بعد أسبوعين من طرحها على يوتيوب، بأكثر من 5 ملايين مشاهدة، من كلمات فلبينو أحمد، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، وتقول كلماتها “هي سيرة وفضيناها وعادي تنزل الستاير فترة صعبة وقضيناها ياللا بجملة الخساير ماهو أصل العيب مش عيبنا احنا مافيش حاجة تعيبنا اشتريناه على إنه حبيبنا فمايمنعناش إنه لو هو باع احنا نجيبله لمون نعناع ونقوله روق كده ده احنا مايلزمناش بياع ولو هو راح احنا هنملا الكون أفراح وهنرقص جداً من بعده ولا فارقة معانا جراح لو هو باع احنا نجيبله لمون نعناع ونقوله روق كده ده احنا مايلزمناش بياع لو هو راح احنا هنملا الكون أفراح وهنرقص جداً من بعده ولا فارقة معانا جراح ماهو أصل العيب مش عيبنا احنا مافيش حاجة تعيبنا اشتريناه على إنه حبيبنا في الآخر بان إنه هو من البداية غلطة وقلبي مش بتاع دراما جاي يدّن ليه في مالطا ياللا وفي ستين سلامة ماهو أصل العيب مش عيبنا احنا مافيش حاجة تعيبنا اشتريناه على إنه حبيبنا فمايمنعناش إنه لو هو باع احنا نجيبله لمون نعناع ونقوله روق كده ده احنا مايلزمناش بياع لو هو راح احنا هنملا الكون أفراح وهنرقص جداً من بعده ولا فارقة معانا جراح لو هو باع احنا نجيبله لمون نعناع ونقوله روق كده ده احنا مايلزمناش بياع لو هو راح احنا هنملا الكون أفراح وهنرقص جداً من بعده ولا فارقة معانا جراح ماهو أصل العيب مش عيبنا احنا مافيش حاجة تعيبنا اشتريناه على إنه حبيبنا”.