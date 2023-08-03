الحوار الوطني.. زكي القاضي: نعيش أعظم العصور في المكاسب العامة للمرأة المصرية

أكد الكاتب الصحفى زكي القاضى، المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني، أننا نعيش أعظم العصور في المكاسب العامة للمرأة المصرية، مضيفًا :"بما أننا نعيش في عصر المكتسبات الأعظم في المصلحة العامة الوطنية، فإن المشاركين في لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي مطالبون أن يضع الحلول وهذه الحلول ستذهب لرجال الدين بعد ذلك ورجال القانون لصياغتها في الشكل الأنسب حتى نصل الى أمور تخص مئات الآلاف".

وأضاف زكي القاضي خلال كلمة له بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، والتي حملت عنوانًا «مشكلات ما بعد الطلاق.. الطاعة والنفقة والكد والساعية»" نحن نقتحم قوانين مر عليها أكثر من 50 و60 سنة لم تتدخل فيها يد بشرية وبالتالي مطالبين جميعًا أن نفتح هذه الملفات، أن نضع حلولًا"، مطالبًا القوى السياسية والمجتمع المدني أن تجلس سويًا وتنظم جلسات حوارية حتى تصل إلى صياغات يمكن تقديمها للحوار الوطني، حتى نسهل صياغة التوصيات النهائية".