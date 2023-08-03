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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ابنة أخت رئيسة الاتحاد الصومالي لألعاب القوى تحرجها بسبب الواسطة

ابنة اخت رئيسة الاتحاد
ابنة اخت رئيسة الاتحاد الصومالي لألعاب القوى

استخدمت رئيسة الاتحاد الصومالي لألعاب القوى، وساطتها بسبب سلطتها في اختيار ابنة أختها لتشارك، في سباق 100 متر دولي أقيم في الصين أمس، رغم عدم امتلاكها أية بنية رياضية أو استعداد بدني لخوض المسابقة، وبمجرد بداية السباق تحول الأمر لفضيحة.

وتداول رواد موقع تويتر مقطع فيديو، تظهر فيه المشاركة وهي لا تستطيع الجري مع المتسابقات، لأنها غير مدربة، بالاضافة لبنيتها الجسدية غير الرياضية.

 

وظهرت المتسابقة، في المركز الأخير بفارق كبير عن الجميع مما جعل الصوماليون ينتقدون هذه الفضيحة وأصدر الاتحاد الصومالي اعتذارًا عما حدث.

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