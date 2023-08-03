ابنة أخت رئيسة الاتحاد الصومالي لألعاب القوى تحرجها بسبب الواسطة

استخدمت رئيسة الاتحاد الصومالي لألعاب القوى، وساطتها بسبب سلطتها في اختيار ابنة أختها لتشارك، في سباق 100 متر دولي أقيم في الصين أمس، رغم عدم امتلاكها أية بنية رياضية أو استعداد بدني لخوض المسابقة، وبمجرد بداية السباق تحول الأمر لفضيحة.

وتداول رواد موقع تويتر مقطع فيديو، تظهر فيه المشاركة وهي لا تستطيع الجري مع المتسابقات، لأنها غير مدربة، بالاضافة لبنيتها الجسدية غير الرياضية.

رئيسة الاتحاد الصومالي لألعاب القوى اختارت ابنة أختها للمشاركة في سباق 100متر خلال رياضة دولية أقيمت في الصين قبل أمس، الفتاة ليست مدربة ولا تملك بنية رياضية وأصبحت في المركز الأخير بفارق كبير عن الجميع مما جعل الصوماليون ينتقدون هذه الفضيحة فأصدر الاتحاد الصومالي اعتذار عما حدث. pic.twitter.com/iHMzghzxXa — إياد الحمود (@Eyaaaad) August 3, 2023

وظهرت المتسابقة، في المركز الأخير بفارق كبير عن الجميع مما جعل الصوماليون ينتقدون هذه الفضيحة وأصدر الاتحاد الصومالي اعتذارًا عما حدث.