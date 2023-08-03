جامعة أسيوط تشهد حفل تخرج طلاب الحاسبات والمعلومات للعام الدراسي 2022/ 2023

شهدت كلية الحاسبات والمعلومات حفل تخرج طلابها للعام الدراسي 2022 /2023م، بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و إشراف الدكتورة تيسير عبد الحميد عميدة الكلية، والدكتور خالد فتحي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة الدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري والمشرف على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور أيمن عياد مدير معهد ITI بأسيوط، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والعاملين، وحشد من الطلاب، والخريجين.

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن كلية الحاسبات والمعلومات من الكليات التي تؤهل لوظائف المستقبل، وتواكب متطلبات الثورة الصناعية، وتتناسب مع متطلبات جامعات الجيل الرابع، لافتا إلى أهمية خريج كلية الحاسبات والمعلومات في دعم جهود الدولة في النمو، والإنتاجية، والاقتصاد الوطني، ومواجهة تحديات المستقبل في ضوء التطور المتسارع في مجالات التحول الرقمي، والبيانات، وهو ما انعكس على تطوير برامج دراسية داخل الكلية مرتبطة بهذا المجال.

وأعرب الدكتور أحمد عبدالمولى، خلال الاحتفالية؛ عن سعادته بوجوده وسط خريجي كلية الحاسبات والمعلومات، ومشاركتهم فرحتهم بالتخرج ، من كلية من أهم كليات الجامعة، وما تقدمه من برامج دراسية متميزة ، ومتنوعة؛ جعلتها تحظى بإقبال طلابي كثيف في كل عام، مؤكداً أن خريجي الكلية يتربعون على القمة؛ بتخرجهم من كلية ذات تخصص مهم جدا في ظل التوجه العالمي؛للتحول الرقمي ، وما تحظى به كليات الحاسبات و المعلومات من اهتمام الدولة المصرية؛ في ظل التوجة العام نحو التحول الرقمي، والميكنة، و الحوكمة ، بوصفهم شريكاً في تطوير كافة قطاعات الدولة.

ومن جانبها، وجهت الدكتورة تيسير عبد الحميد خالص التهنئة للطلاب الخريجين المشاركين في الحفل؛ لنجاحهم خلال الفترة السابقة، و ما بذلوه من جد، ومثابرة في تحصيل العلم؛ للانطلاق نحو مستقبل أفضل، مشيدةً بدور أولياء الأمور؛ لما قدموه لأبنائهم الطلاب من إمكانيات مادية ومعنوية؛ موجهةً رسالة شكر و تقدير لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم؛ علي جهودهم المبذولة مع الطلاب، مضيفة أن الدولة الآن تشهد طفرة تكنولوجية متميزة؛ مما يجعل أبواب سوق العمل مفتوحة أمام خريجي الكلية في مؤسسات، وشركات دولية مرموقة.

ودعا الدكتور خالد فتحي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب؛ الخريجين بالاستمرار فى التواصل مع كلياتهم ، مضيفاً أن خريجي كليات الجامعة يعدون سفراء لها ، وننتظر الكثير من خريجي كلية الحاسبات والمعلومات؛ ليسطروا قصص نجاح جديدة؛ في التعليم، والصناعة، وكافة التخصصات.

وفى كلمته، تقدم الطالب محمد ناصر رئيس اتحاد طلاب كلية الحاسبات والمعلومات، بالتهنئة لخريجي الدفعة الذين بدأوا اليوم في حصاد ثمار جهدهم، و عملهم طوال السنوات الماضية، مقدماً الشكر إلى إدارة الجامعة، والكلية؛ لما قدموه من دعم متواصل للعملية التعليمية، والأنشطة الطلابية ، وهو ما أسهم بدوره فى مشاركة الطلاب في مختلف المحافل، و المسابقات المحلية، و الدولية، وحصد المراكز المتقدمة، و تميزهم في المرحلة التعليمية .

أما الطالبة ميريهان يوسف عبد الناصر، أمين مساعد اللجنة الفنية؛ فقد أكدت على أهمية مشاركة الطلاب، والخريجين في الأنشطة الطلابية المختلفة؛لما لها من دورٍ كبير في تنمية مهارات الشباب الشخصية، والعملية، وصقل شخصياتهم، كما تعزز الروابط بين الخريجين، وتجعلهم مؤهلين أكثر للالتحاق بسوق العمل، وللبدء في بناء أنفسهم، وبناء وطنهم.

شهد الحفل تقديم دروع؛ لتكريم قيادات الجامعة على جهودهم الواضحة؛ للارتقاء بالجامعة، وتسليم الخريجين شهادات تقدير.