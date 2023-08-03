توصيل عدد ألف وصلة مياه نقية لأهالي قرى دار السلام بسوهاج

قامت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة سوهاج، بقيادة رأفت السمان وكيل الوزارة، بالتعاون مع جمعية الأورمان، بتوصيل عدد ألف وصلة مياه نقية بقرى مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي.



وأكد رأفت السمان ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري، (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.



من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقيه لافتًا أن الأسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.



يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة سوهاج وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.



وأضاف «شعبان»، أن الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء محافظة سوهاج، تحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة.



يذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة قامت بتركيب 28108 وصلة مياه بجميع محافظات الجمهورية.