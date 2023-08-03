الحوار الوطني.. وكيل تعليم الشيوخ تطالب بتفرغ أعضاء المجلس الأعلى للتعليم

قالت الدكتورة راندا مصطفى وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، ممثلة حزب حماة الوطن إن مشروع القانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب سيفض الاشتباك بين المجالس المتعددة، ونتمنى أن يكون هناك محاور بالمجلس الوطنى الأعلى للتعليم كما هو الوضع بالحوار الوطنى.

جاء ذلك خلال جلسة التعليم ضمن المحور الاجتماعي المخصصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتدريب والتعليم.

الإبقاء على التدريب لخدمة التعليم الفنى وتخصصات الطب

وتابعت أنه يجب أن يكون لكل هيئة تنبثق من المجلس مقرر ومقرر مساعد، مشيرة إلى أن كلمة المجلس الوطنى تعطى بعدًا قويًا جدًا للمجلس ولا بد من الإبقاء على التدريب لخدمة التعليم الفنى وتخصصات الطب على الأقل.

وأكمل أنه لا بد من أن يرسم السياسات ويقيم تطبيقها وينبغى ان لا تتخطى فترة رفع التقارير البينية لرئيس الجمهورية ٣ شهور، ويجب أن يكون الأعضاء متفرغين فهى مهمة وطنية تستحق التفرغ.