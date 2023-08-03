فاطمة سيد أحمد تطالب بزيادة عدد الخبراء وتحديد مدى إلزامية قرارات "الوطني للتعليم"

أكدت الكاتبة الصحفية الدكتورة فاطمة السيد أحمد، عضو الهيئة الوطنية للصحافة وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على أهمية التعليم الأساسي، خلال الفترة الابتدائية والإعدادية، مشددة على ضرورة توحيده وأن يتضمن صفات الانتماء للوطن، وبالتالي لا بد من توحيد المحتوي الخاص بالفترة الأساسية للتعليم، على أن يتم ترك المراحل الأخري لطبيعتها وطرق بحثها وابتكاراتها.

وتساءلت خلال جلسة التعليم ضمن المحور الاجتماعي المخصصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتدريب والتعليم، عن أسباب اختيار مسمى المجلس، موضحة أنه يجب يقتصر على مسمى "المجلس الوطني للتعليم"، حيث أن التعليم يتضمن البحث والابتكار.

وواصلت :"استوقفني من المقصود بالتدريب هل الطالب ام المعلم، وهل التدريب سيكون بعد الفصل الدراسي ؟، ولذا يجب تحديد مغزى التدريب ".

وطالبت بزيادة عدد الخبراء وتحديد مدى الزامية قرارات المجلس، مؤكدة أن مجلس مهم لبناء الشخصية الوطنية الحديثة في ظل المعاناة من تمزق الافكار لدى الاطفال والتنشيئة الاولى لبناء العقل المصري .

وتابعت :"الناس تقلقني من الذكاء الاصطناعي، رغم أنه لا يمكن لأحد التفوق على العقل البشري ، كما أسأل هل كل الوزارات الموجودة بكثرة وكثافة مطلوب أن تكون موجودة بالفعل ويجلس معها رئيس الجمهورية ؟، ام نقلل عدد الوزراء ونكتفي بالخبراء والاستشاريين ؟.