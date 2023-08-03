طلاب الطب فى زيارة لمجمع الإنتاج الحيواني بمدينة يوسف الصديق بالفيوم

نظمت إدارة التربية العسكرية تحت إشراف العقيد عيد محمود مدير إدارة التربية العسكرية، زيارة ميدانية لطلاب كلية الطب البيطري لمجمع الإنتاج الحيواني بمدينة يوسف الصديق بالفيوم ، بحضور الدكتورة نيرمين عاطف الشيمي وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة البيئة والدكتور ناصر عبد العاطي والدكتورة منار بهاء الدين من أعضاء هيئة التدريس بالكلية تأتى الزيارة في إطار تعريف الطلاب بالمشروعات القومية لتنمية روح الولاء والانتماء .

وتفقد الطلاب مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل والذي يقع على مساحة 485 فدانا، ويشتمل على عدد ثلاثة مزارع لتربية وتسمين الماشية، ومجزر آلي يتكون من خطين تم إنشائه وفقا لأحدث النظم العالمية و الاشتراطات الصحية والبيئية، ويضم المجمع عدد من مصانع منتجات الألبان واللحوم.

ويضم المجمع مركز علمي للأبحاث والتدريب البيطري على مساحة 13 ألف متر مربع يشمل مجموعة من قاعات المحاضرات والمعامل المجهزة لصالح منظومة العمل البيطري في المجمع، وتم تصميمه وتجهيزه لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي للنهوض بالثروة الحيوانية.

من جانبهم أعرب الطلاب عن سعادتهم بالطفرة التكنولوجية الهائلة الموجودة في مجمع الإنتاج الحيواني، والمستوي التقني به من خلال أحدث الأجهزة والمعدات إضافة إلى الكوادر البشرية المدربة علي أعلي مستوي والتي تتماشي مع توجهات الجمهورية الجديدة ورؤية مصر نحو التنمية المستدامة 2030.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور منصورحسن رئيس جامعة بني سويف.

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