الحوار الوطني.. دينا نبيل تطالب بتوفير مسكن للمرأة في وثيقة الزواج

طالبت النائبة الدكتورة دينا نبيل استشاري الصحة النفسية عضو مجلس الشيوخ بضرورة توفير مسكن للمرأة المطلقة التي تفقد مسكنها ومأواها في حالة مرور أكثر من ١٠ سنوات على طلاقها.

تماسك المجتمع وتعزيز فكرة حياة كريمة للمرأة

وأكدت عضو مجلس الشيوخ في كلمتها بجلسة لجنة الأسرة وتماسك المجتمع بالحوار الوطني أن هذه الفكرة تأتي تعزيزا لمكانة المرأة وتماسك المجتمع وتعزيز فكرة حياة كريمة للمرأة من خلال توفير مسكن لها بوثيقة الزواج.

كما طالبت دينا نبيل بأن يتم إعادة النظر في ضوابط الكد والسعاية والتي يمكن وضعها في حالة التشارك بأن يكون هناك عقد شراكة بينهما، حتى تتمكن المرأة من طلب بحقها في حالة وفاة الزوج، وأنه في حالة وجود مشروع يتم الرجوع لرأس ماله وتحديد نفقة لا تزيد عن ١٥٠٠ جنيه.