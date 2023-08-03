إطلاق مشروع «Q North» بالساحل الشمالى

انطلقت فعاليات الحفل الساهر الذى شارك فيه الآلاف من رواد الساحل الشمالى بقلب منطقة سيدى عبدالرحمن الخلابة، وذلك على أرض «كيو نورث Q North» بالكيلو ١٣٦ بطريق الإسكندرية مرسى مطروح، كأحدث مشروعات «كيو للتطوير العقارى Q Developments» الساحلية.

وقد أحيا الحفل النجم الفنان تامر حسنى الذى تفاعل مع الجمهور بأحدث أغانيه كما شارك أيضاً فى الحفل رأسًا من لبنان ديسكو بيروت التى مزجت الألحان الغربية والشرق أوسطية وذلك على المسرح الذى تم إعداده خصيصًا وتزويده بالشاشات والإضاءات فى مزيج مبهر.

وأعلن محمد فرج، عضو مجلس إدارة كيو للتطوير العقارى عن أن مشروع كيو نورث يتميز بتواجده فى موقع وسطى شديد التميز بأكثر منطقة مرغوبة بالساحل الشمالى، فى خليج سيدى عبدالرحمن. حيث يقع المشروع فى قلب المنطقة الساخنة التى تزخر بأماكن السهر، وعلى بعد دقائق من العلمين الجديدة، والمناطق التجارية والترفيهية، وشبكة الطرق الحديثة. وأضاف فرج أن المشروع يمتاز بكونه ضمن قلة معدودة من الوجهات التى تقدم بحيرات كريستال لاجونز العالمية فى الساحل الشمالى، حيث تغطى الكريستال لاجونز مساحة تقدر بـ ١٨٠٠٠ متر مربع من الممرات المائية المؤهلة للسباحة فى قلب المشروع مع شاطئ رملى يقدم للساكنين والعائلات حياة جديدة بأنشطة مائية لا نهائية ورياضات بحرية واسترخاء لكافة أفراد الأسرة.

وأوضح أنه قد تم تصميم المخطط الأساسى لكيو نورثQ North بعناية للحفاظ على مجتمع منخفض الكثافة يتكون من وحدات ذات طابقين فى معظمه ليقدم للشاغلين تجربة مريحة تدعو للاسترخاء وتتضمن وحدات مفروشة، وكاملة التشطيب بين توين هاوس وشاليهات جاهزة للمعيشة فور الاستلام، مما يقدم تجربة إجازة صيفية مريحة خالية من التعقيدات. كما أعلن فرج عن أن كيو للتطوير العقارى بصدد التعاقد مع إحدى العلامات الفندقية العالمية لإدارة الفندق الموجود بالمشروع بسعة تشغيلية ٢٤٠ غرفة فندقية.

ولفت إلى أن كيو نورثQ North تضم مركزاً تجارياً يحتل واجهة المشروع بطول ٧٠٠ متر، مباشرة على طريق الإسكندرية مطروح الساحلى. حيث من المقرر أن تضم المبانى السبعة المكونة للمركز التجارى خليطًا متميزًا من المنافذ التجارية، الماركات العالمية، والمطاعم المختلفة، بالإضافة إلى المكاتب.