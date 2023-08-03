الخميس 03 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أمين القومي للأمومة والطفولة توصي بتطبيق القانون على من يمتنع عن دفع النفقة

جلسات الحوار الوطني
جلسات الحوار الوطني

قالت نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة، إن توعية الزوجين بكيفية تكوين أسرة ناجحة من الأولويات خلال الفترة المقبلة، مشيدة بتجربة الكنيسة فى هذا الصدد ، والبرامج الخاصة لاتمام الزواج.

وأضافت عثمان، خلال كلمتها اليوم بجلسات لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالمحور المجتمعى للحوار الوطنى، أن وزارة التضامن أطلقت عددا من البرامج فى هذا الصدد بشأن التوعية بكيفية تكوين أسرة ناجحة، مطالبة تعميم هذه البرامج بشكل عام على جميع المحافظات.

وأشارت عثمان، إلى أن الزواج مسئولية والبرامج تهدف لتوعية الشباب بها، لافتة إلى انتظار خروج قانون الأحوال الشخصية للنور وسرعة حصول الزوجة على النفقة للحفاظ على تماسك الأسرة المصرية. 

وأوصت الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة، ضرورة تطبيق القانون بحزم على كل من يمتنع عن دفع النفقة، والعمل على تقليل مدة التقاضى فى قضايا النفقة بمنع التهرب من الدفع، وتيسير إجراءات صرف النفقة، وإلغاء بنود بيت الطاعة من القانون.

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