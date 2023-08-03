حبيت المقابلة| صنّاع أغنية حماقي الجديدة

يستعد الفنان محمد حماقي، بعد ساعات، لطرح أغنيته الجديدة “حبيت المقابلة”، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وكامل المنصات الموسيقية.

فريق عمل أغنية حماقي الجديدة حبيت المقابلة

أغنية حبيت المقابلة من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، التوزيع الموسيقي لـ توما، وسيتم طرحها في الخامسة مساء اليوم.

تامر حسين

عزيز الشافعي

توما

بوستر حبيت المقابلة..تفاصيل بصرية يستخدمها حماقي للمرة الأولى

تضمن البوستر ظهور حماقي بشكل الذكاء الاصطناعي وهو يرتدي بذلة رسمية ويحيطه عدد من الآلات الموسيقية التي من الممكن أن تكشف بعض التفاصيل الموسيقية داخل “حبيت المقابلة”، حيث ظهر “الساكس، جيتار إليكتريك”، بجانب كرة الديسكو المعروفة بـ “disco ball”.

أغنية حبيت المقابلة هي الإصدار الثاني لحماقي بعد “لمون نعناع” في الموسم الصيفي الجاري الذي من المقرر أن يطرح فيه ألبومًا كاملًا لكنه لم يكشف عن اسمه بعد.

لا زالت أغنية لمون نعناع تتصدر قائمة الأكثر مشاهدة بعد أسبوعين من طرحها على يوتيوب، بأكثر من 5 ملايين مشاهدة، من كلمات فلبينو أحمد، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، وتقول كلماتها “هي سيرة وفضيناها وعادي تنزل الستاير فترة صعبة وقضيناها ياللا بجملة الخساير ماهو أصل العيب مش عيبنا احنا مافيش حاجة تعيبنا اشتريناه على إنه حبيبنا فمايمنعناش إنه لو هو باع احنا نجيبله لمون نعناع ونقوله روق كده ده احنا مايلزمناش بياع ولو هو راح احنا هنملا الكون أفراح وهنرقص جداً من بعده ولا فارقة معانا جراح لو هو باع احنا نجيبله لمون نعناع ونقوله روق كده ده احنا مايلزمناش بياع لو هو راح احنا هنملا الكون أفراح وهنرقص جداً من بعده ولا فارقة معانا جراح ماهو أصل العيب مش عيبنا احنا مافيش حاجة تعيبنا اشتريناه على إنه حبيبنا في الآخر بان إنه هو من البداية غلطة وقلبي مش بتاع دراما جاي يدّن ليه في مالطا ياللا وفي ستين سلامة ماهو أصل العيب مش عيبنا احنا مافيش حاجة تعيبنا اشتريناه على إنه حبيبنا فمايمنعناش إنه لو هو باع احنا نجيبله لمون نعناع ونقوله روق كده ده احنا مايلزمناش بياع لو هو راح احنا هنملا الكون أفراح وهنرقص جداً من بعده ولا فارقة معانا جراح لو هو باع احنا نجيبله لمون نعناع ونقوله روق كده ده احنا مايلزمناش بياع لو هو راح احنا هنملا الكون أفراح وهنرقص جداً من بعده ولا فارقة معانا جراح ماهو أصل العيب مش عيبنا احنا مافيش حاجة تعيبنا اشتريناه على إنه حبيبنا”.