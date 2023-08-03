أشرف الشيحي يطالب بضم رئيس أكاديمية البحث العلمي لتشكيل المجلس الوطني الأعلى للتعليم

قال دكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي السابق، أن مشروع قانون المجلس الوطني الاعلى للتعليم والتدريب من القوانين العامة ولكن يوجد عليه بعض الملاحظات..

جاء ذلك خلال جلسة التعليم ضمن المحور الاجتماعي المخصصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الاعلى للتدريب والتعليم

وتابع الشيحي أن بناء الإنسان يأتي من بناء التعليم مطالبا بضرورة تزكية الانتماءات الوطنية والاهتمام بالعليم ما قبل الجامعي، لانه غاية الأهمية.

وأبدى وزير التعليم السابق عدد من الملاحظات على مشروع قانون مستشهدا بالمادة اربعه والتي تحدثت عن الاشراف على التنفيذ منوها أنه يجب أن يكو هناك متابعه للتنفيذ وليس الاشراف فقط لأن الفرق بينهم كبير.

أما فيما يتعلق بتشكيل المجلس، قال الدكتور أشرف الشيحي ان وجود الوزارء مفيد ولكن لا يجب أن نحوله لمجلس وزراء مصغر مطالبا بضرورة النظر في هذا الأمر بشكل جدي .

وفي نهاية حديثة رأى الشيحي ضم رئيس أكاديمية البحث العلمي لتشكيل المجلس بالقانون وذلك حتى تجد ابحاثنا العلمية طريقها للتطبيق، مطالبا بزيادة الخبراء وان يكون اتخاذ القرارات بثلثي الاعضاء .