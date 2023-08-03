ريهام الشبراوي: نهدف للارتقاء بأحوال المرأة والطفل والرجل

قالت ريهام الشبراوي مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني، إن الهدف من مناقشات اللجنة هو الارتقاء بأحوال المرأة والطفل والرجل، من أجل خلق مجتمع مصري أكثر تماسكا وقدرة على تجاوز الأزمات، و التخلص من أية ظواهر مجتمعية تعيق أهدافنا السامية التي تتطلع إلى أسرة سليمة وعصرية ومترابطة، تساهم في العبور بنا إلى الجمهورية الجديدة المنشودة

وأوضحت الشبراوي أن مناقشة مسألة الكد والسعاية والنفقة، يأتي في إطار كونه إحدى المحاور والأركان الأساسية في القضايا والمشكلات التي تشغل مجتمعنا المصري، وتحتاج إلى كافة الآراء السديدة التي نتغلب من خلالها على المشكلات والمعوقات المرتبطة بمسألة النفقة من أجل استرداد الحقوق المهدرة ومنها "النفقة" المكفولة للمرأة بحكم القانون والشرع، والتي تزدحم بسببها المحاكم بالعديد من القضايا التي في حاجه إلى الحسم النهائي.

وأشارت إلى أن مسألة "الطاعة"، والتي تم إساءة فهمها بشكل خطير، وتحولت من تبادل المودة والمحبة بين الأزواج، لأشكال صارخة من العنف والاعتداء بدعوى الامتناع عن طاعة الزوج، وهذا الأمر، يجب تحديد متطلباته لإيجاد حلول عملية وواقعية له.