الخميس 03 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

إلغاء الطاعة وعدم الأخذ بالطلاق الشفهي.. أبرز توصيات ممثل التنسيقية

جلسات الحوار الوطني
جلسات الحوار الوطني

 

قالت كريمة أبو النور ممثل تتسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك اعتقاد شائع في الوقت الحالي أن تعديل قانون الأحوال الشخصية هو انحياز للمرأة على حساب الرجل.

وأضاف خلال جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني لمناقشة مشكلات ما بعد الطلاق " الطاعة- النفقة- الكد والسعاية" أن تقسيم الثروة المشتركة التي تكونت خلال فترة الزواج من الأمور الغائبة عن قانون الأحوال الشخصيات.

واقترحت:

طرح قانون الأحوال الشخصية على الحوار الوطني

إقرار تقسيم الثروة الزوجية التي تكونت خلال فترة الزواج 

الغاء كافة البنود الخاصة بالطاعة في قانون الأحوال الشخصية

عدم الأخذ بالطلاق الشفهي

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