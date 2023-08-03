قبل ساعات من اجتماع المركزي.. اقتصادي يكشف مصير الفائدة

توقع الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي وذلك للحفاظ على المؤشرات الاقتصادية وتحقيق التوازن للأسعار، والحفاظ على معدلات التضخم، مشيرًا إلى أنه يتم تحديها بناءً على الظروف الاقتصادية والمالية والمحلية والدولية.

تثبيت سعر الفائدة

وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن تثبيت سعر الفائدة يرجع للحفاظ على استقرار العملة المحلية وتحفيز الاستثمار في البلاد، متوقعًا تخفيض سعر الفائدة تدريجيًا في المستقبل القريب، وذلك في حال تحسن الظروف الاقتصادية والمالية في البلاد، وتم تحقيق الاستقرار المالي المطلوب، دون أن تؤثر التحولات الاقتصادية والسياسية العالمية على سعر الفائدة في مصر.

المتغيرات الدولية

وذكر الخبير الاقتصادي، أن التوقعات لسعر الفائدة في مصر قابلة للتغيير بناءً على المتغيرات المحلية والدولية، حيث إن إلى البنك المركزي المصري يعتمد سياسة نقدية مرنة، ويقوم بتحليل البيانات الاقتصادية والمالية بشكل دوري لاتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بسعر الفائدة والسياسة النقدية بشكل عام للحفاظ على تحقيق التوازن في معدل التضخم الفترة المقبلة، إذ إن الفترة القادمة ستشهد الاتجاه إلى إصدار شهادات إدخارية ذات عائد مرتفع فى ظل استمرار تثبيت سعر الفائدة.