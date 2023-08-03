حماقي يعتمد الذكاء الاصطناعي في أغانيه وتفاصيل خفية في بوستر "حبيت المقابلة"

فاجأ الفنان محمد حماقي جمهوره بدعاية ثانِ أغانيه الصيفية وذلك عبر حساباته الرسمية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، والتي من المقرر طرحها الليلة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وكامل منصات الموسيقى.

حماقي يقتحم عالم الذكاء الاصطناعي في أغانيه الصيفية 2023

حملت الأغنية عنوان “حبيت المقابلة”، وأدخل فيها حماقي عنصر الذكاء الاصطناعي في تصميم البوستر الدعائي للأغنية، وهو التصميم نفسه الذي اتخذه في أغنيته الاولى “لمون نعناع”، لكنه لم يظهر فيه بشخصه.

حماقي بوستر لمون نعناع

بوستر حبيت المقابلة..تفاصيل بصرية يستخدمها حماقي للمرة الأولى

تضمن البوستر ظهور حماقي بشكل الذكاء الاصطناعي وهو يرتدي بذلة رسمية ويحيطه عدد من الآلات الموسيقية التي من الممكن أن تكشف بعض التفاصيل الموسيقية داخل “حبيت المقابلة”، حيث ظهر “الساكس، جيتار إليكتريك”، بجانب كرة الديسكو المعروفة بـ “disco ball”.

حماقي بوستر حبيت المقابلة

وكما اعتاد محبو حماقي أنه يهتم بتفاصيل كل مايقدمه، فمن المؤكد أن تلك الآلات لم تظهر معه هباءً ولها علامة غير مباشرة عما سيقدمه.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يعتمد فيها حماقي الذكاء الاصطناعي، حيث قدم مسبقًا برومو قصير عن ملخص أحد حفلاته في السعودية بتلك الطريقة، وكان من أول المطربين العرب الذي يقدم فيديو بذلك الشكل.

أغنية حبيت المقابلة..موعد طرح الأغنية

سيتم طرح أغنية حبيت المقابلة الليلة في تمام الخامسة مساءً عبر يوتيوب وعدد من المنصات الموسيقية، وهي الإصدار الثاني لحماقي بعد “لمون نعناع” في الموسم الصيفي الجاري الذي من المقرر أن يطرح فيه ألبومًا كاملًا لكنه لم يكشف عن اسمه بعد.

لا زالت أغنية لمون نعناع تتصدر قائمة الأكثر مشاهدة بعد أسبوعين من طرحها على يوتيوب، بأكثر من 5 ملايين مشاهدة، من كلمات فلبينو أحمد، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، وتقول كلماتها “هي سيرة وفضيناها وعادي تنزل الستاير فترة صعبة وقضيناها ياللا بجملة الخساير ماهو أصل العيب مش عيبنا احنا مافيش حاجة تعيبنا اشتريناه على إنه حبيبنا فمايمنعناش إنه لو هو باع احنا نجيبله لمون نعناع ونقوله روق كده ده احنا مايلزمناش بياع ولو هو راح احنا هنملا الكون أفراح وهنرقص جداً من بعده ولا فارقة معانا جراح لو هو باع احنا نجيبله لمون نعناع ونقوله روق كده ده احنا مايلزمناش بياع لو هو راح احنا هنملا الكون أفراح وهنرقص جداً من بعده ولا فارقة معانا جراح ماهو أصل العيب مش عيبنا احنا مافيش حاجة تعيبنا اشتريناه على إنه حبيبنا في الآخر بان إنه هو من البداية غلطة وقلبي مش بتاع دراما جاي يدّن ليه في مالطا ياللا وفي ستين سلامة ماهو أصل العيب مش عيبنا احنا مافيش حاجة تعيبنا اشتريناه على إنه حبيبنا فمايمنعناش إنه لو هو باع احنا نجيبله لمون نعناع ونقوله روق كده ده احنا مايلزمناش بياع لو هو راح احنا هنملا الكون أفراح وهنرقص جداً من بعده ولا فارقة معانا جراح لو هو باع احنا نجيبله لمون نعناع ونقوله روق كده ده احنا مايلزمناش بياع لو هو راح احنا هنملا الكون أفراح وهنرقص جداً من بعده ولا فارقة معانا جراح ماهو أصل العيب مش عيبنا احنا مافيش حاجة تعيبنا اشتريناه على إنه حبيبنا”.



