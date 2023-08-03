حمزة نمرة الأكثر مشاهدة بـ"رياح الحياة" في أقل من 24 ساعة

سجل الفنان حمزة نمرة بكليب أغنيته الجديدة “رياح الحياة”، أكثر من 320 ألف مشاهدة، خلال 18 ساعة من طرحها عبر قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية رياح الحياة وصدراتها

استطاع حمزة نمرة أن يحصل على المركز الرابع في قائمة الأكثر مشاهدة عبر يوتيوب، من كلمات محمود فاروق، ألحان حمزة نمرة، توزيع كريم عبد الوهاب.

وتقول كلماتها "تهبي يا رياح الحياة دايما بما لا أشتهيه واللي السنين مقدماه غير اللي قلت نفسي فيه يلاقي قلبي فين دواه واللي أذاه أقرب ما ليه ده جرح ببعلّم! وصعب تسكن الألام واخرج من اللي فات سليم وصعب لمّا اروح انام ما افضلش اراجع القديم طلع مُكلّف العلام وخدت درس في الصميم ولسه بتعلّم ركز يا قلبي في اللي جاي وألف شكر للي باع ما صانش حتى بوء شاي سلام يا ٣٠٠ وداع واللي لقانا ما يساعوش فخانة الوداع تساع مشاعرنا مش لعبة ما تتشغلش باللي فات خليك يا قلبي في المفيد كبر لأي ذكريات ركز وبس في الجديد لازم نقسّم الخانات بمين قريب ومين بعيد الحسبة مش صعبة فرحت م الساعات ساعات ودقت م الحاجات حاجات وعشت م السنين سنين ونابني م اللي فات فتات وم الحبيب جواب حزين وأسئلة بلا إجابات حيرة ورا حيرة حتى السعادة يوم ويوم حتى المحبة خد وهات وكل كوم وكومي كوم زمن بيرمي إفيهات وزي عادتي اصوم اصوم واسد جوعي ذكريات وافضها سيرة آخرتها يا زمن عنيد كله سبق وانا الوحيد اللي مشيت ورا سراب واللي بدأت من جديد الكل شاف اللي وراه حاسبت انا ع المشاريب لوحدي كالعادة! مش باقي غيري في المكان مش باقي حاجة من اللي كان مش باقي غير وجع زمان وهمس ذكرى في الودان طاوعت حظى لما قال أصبر لكل شيء أدان يا حظ ما تأدن!

ألبوم رايق حمزة نمرة 2023

رياح الحياة هي الأغنية الرابعة من ألبوم “رايق”، بعد أن طرح حمزة نمرة “رايق، غروب، إسكندرية”، والذين حققوا نسبة مشاهدات عالية وتصدروا قائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب.

اختار حمزة نمرة إسم “رايق” للألبوم ليكون عنوانًا للمضامين الاجتماعية المختلفة التي يحملها الألبوم لمستمعيه، كما كتب حمزة على حسابه الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويرت”، قائلًا:"رايق قليل اوي اللي عرف يوصل للحالة دي.

وتابع" كل حاجة حوالينا بقت بتزود القلق.. تفتح موبايلك وتقلب في صور الناس وأخبارهم تحس إنك في سباق وكله سابقك و متأخر وفايتك كتير أوي.. لازم تجري عشان يادوب تحصلهم..لكن مهما جريت أو أنجزت برضه حاسس إنه مش كفاية، يمكن قدراتك وظروفك مش دايماً مساعداك. او يمكن مكتوبلك حاجة احسن"

واختتم حديثه “ أنا سميت الألبوم ده رايق عشان أنا فعلاً عايز أكون رايق، و عايز أبطل قلق.. ف لحظة كده وقفت وقلت لنفسي: ليه لازم أجري أصلاً! ومين قال إني في سباق.. مش فايتني كتير ولا حاجة.. خليني رايق.. رايق وتقيل وراسي.. أغنية رايق لكل واحد قرر يبطل جري و يمشي على مهله.. ويستمتع بالطريق معايا”.

ألبوم رايق لـ حمزة نمرة يحتوي على 13 أغنية بانواع غنائية وموسيقية جديدة، ومقرر طرحه تدريجيا طوال فترة الصيف.

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لحمزة نمرة من خلال ألبوم “نمرةلاونج”، الذي طرحه خلال ديسمبر 2022، والذي أعاد فيه تقديم أبرز أغانيه في مشواره الفنية، بتوزيع موسيقي جديد قدمه محمد علي، على طريقة التخت الشرقي، زاد عليها صورة بصرية ممتعة بطريقة "أنيميشن"، والتي جاء فيها لقطات مؤثرة من حقبة الثلاثينيات في مصر بدءً من شكل الفرقة الموسيقية ذات البدل البيضاء والـ"بيبيون"، مع التركيز على إبراز المعالم المصرية في ذلك الوقت، مثل : ميناء قناة السويس، قهوة جروبي الشهيرة.

عدد أغاني الألبوم وموسيقى التخت الشرقي على أصولها

ضم الألبوم 8 أغانٍ وكليبات مصورة بالـ أنيميشن"، وهم"فاضي شوية، داري ياقلبي، طعم البعاد، استعيذوا، بلدي، فيه ناس، القصة، معلش"

تفاصيل ماوراء "نمرة لاونج":

قصد حمزة نمرة تلك الخطوة المهمة في تاريخة، لإعادة أحياء فكرة الألبوم الموسيقي في الأذهان، والحنين إلى الاستماع للتخت الشرقي الأصيل وسط التطورات التكنولوجيا السريعة في المجال الغنائي والموسيقى التي أخفت بعض الشيء الأصول العربية للموسيقى.

أعاد حمزة التوزيع الموسيقي لأشهر أغانيه "داري ياقلبي، فاضي شوية، فيه ناس"، ليأخذ نجاحها لمكان موسيقي بعيد يسافر بها المستمع لرحلة جديدة لأغنية سبق طرحها، وتكون الموسيقى الشرقية هي البطل الأساسي للأغنية بعيدًا عن المطرب.