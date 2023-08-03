الخميس 03 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

انطلاق جلسات الحوار الوطني لمناقشة مشكلات ما بعد الطلاق

جلسات الحوار الوطني
جلسات الحوار الوطني

 

انطلقت منذ قليل فعاليات جلسات الحوار الوطني بالمحور المجتمعي، والمقرر خلالها مناقشة موضوعات مشكلات ما بعد الطلاق والطاعة والنفقة والكد والسعاية ضمن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.

كما تعقد جلسة خاصة بالتوازي لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطني من مجلس الوزراء حول إنشاء المجلس الوطني للتعليم  والتدريب.

وفي ٣١ مايو الماضي عقدت لجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، أمس، جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة المصرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ولاقى المشروع ترحيب كبير من أغلبية المشاركين في الحوار، الذين اعتبروه خطوة نحو تحقيق استراتيجية بناء الإنسان المصريين، بينما تباينت الأراء حول آليات التنفيذ ومسمى المجلس.


 

 جلسات الحوار الوطني
الحوار الوطني
الحوار الوطني
 جلسات الحوار الوطني
 جلسات الحوار الوطني
 جلسات الحوار الوطني

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