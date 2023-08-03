المنوفية: توفير سيارة "ماموجرام" للكشف عن أورام الثدى بقويسنا

أكد اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية، أنه بالتنسيق مع وزارة الصحة تم توفير سيارة ماموجرام لإجراء الفحوصات الطبية وأشعة الماموجرام للحالات التى تم اكتشافها، بالإضافة إلى التوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتى للمنتفعات، وذلك بمستشفي قويسنا المركزى اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 3 أغسطس ولمدة أسبوع.

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الخاصة بدعم صحة المرأة المصرية والتى تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدى والعلاج والتوعية الكاملة بالمرض وأسبابه.

من جانبه أوضح الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن المبادرة تقدم خدمات الفحص والتوعية للسيدات بداية من سن 18 عام مناشدا السيدات إلى الاطمئنان الدورى على حالتهن الصحية والاستفادة من خدمات المبادرة .

وفى ذات السياق أشار محافظ المنوفية، إلى انتظام منظومة العمل بالمبادرة الرئاسية " 100 يوم صحة " تحت شعار " معاك من أول يوم " بمختلف أرجاء المحافظة وذلك منذ انطلاقها فى 25 يونيو الماضى من خلال الفرق الثابتة بالوحدات والمراكز الصحية بإجمالى 238 فرقة ، و900 فرقة متحركة تجوب أرجاء المحافظة ، مؤكداً دعمه الكامل وتسخير كافة الإمكانيات وتقديم التسهيلات والدعم اللوجيستي اللازم لإنجاح تلك المبادرة وتحقيق المستهدف منها وضمان توفير الخدمات الطبية لجميع المواطنين.

ولفت محافظ المنوفية، إلى أن الدولة تولي إهتمامًا كبيرا بملف الصحة وتضعه على قائمة أولويات العمل خلال الفترة القادمة، مشيدا بكافة المبادرات التي تطلقها القيادة السياسية لبناء الإنسان والنهوض بكافة الخدمات المقدمة له كونه أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة .