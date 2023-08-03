وزارة العمل تعلن أسماء التعينات الجديدة لذوي الهمم بالقاهرة

أعلنت مديرية العمل بمحافظة القاهرة، عن اسماء التعينات الجديدة لذوي الهمم، طبقًا لنتائج ملتقى التوظيف الذي افتتحه وزير العمل حسن شحاتة في شهر مارس الماضي، بمشاركة 13 شركة خاصة، لتوفير 1503 فرصة عمل في عدد من التخصصات.

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وقالت وزارة العمل، إن هذه التعينات تأتي في إطار تنفيذ سياسة الحصر والتدريب والتشغيل لدمج ذوي الهمم في سوق العمل، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحة أن التعينات الجديدة شملت 128 عقد عمل جديد استفاد منها أصحاب مؤهلات دراسية مختلفة، بهدف تنفيذ خطة الوزارة لإستيفاء نسبة الـ 5 % المستحقة لذوي الهمم تطبيقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة.

تعينات ذوي الهمم

وأكد أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، متابعة تعيين دفعة جديدة من ذوي الهمم تنفيذًا لقرارات ملتقى التوظيف الذي عقد في مارس 2023 الماضي، وأن العقود الجديدة تضم 128 عقد لذوي الهمم داخل 13 شركة قطاع خاص.

والشركات وهي:- الهندسية للخراطة الميكانيكية، وود اند بلكس، والبريد للتوزيع، والخطوط السعودية للتموين، وماستر كارد ايجيبت، والسويدي، وماجد الفطيم، وكافور، والبريد للتوزيع، ومدرسة الكرمة، والسراج المنير، ومرسول، وبروفيشنال سيرفيس.

وأضاف مدير المديرية ان الوظائف شملت:- عمال عاديين ، وعمال سويتش، وخدمات ، ومساعد مراقب ، وبائعين ، ومنسقين ممرات ، وصراف ، وكاتب ، وعمال نظافة ، موضحا مراعاة تطبيق الحد الأدنى للأجور فى جميع العقود الموقعة ، وتمتعهم بكافة الحقوق التي كفلها لهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، ومشيراً إلى متابعة عملهم داخل تلك المنشآت من خلال الأجهزة التابعة للمديرية من مكاتب التفتيش العمالي والتشغيل والسلامة والصحة المهنية.

وعقد وزير العمل حسن شحاتة، اجتماعًا مع مديري مديريات العمل بالمحافظات، منتصف يوليو الماضي، للإعلان عن تعيين 8 آلاف و 303 من ذوي الهمم داخل منشأت تابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من الأول من يناير حتى الأول من يوليو 2023.

وأوضحوا المجتمعون أن المديريات مستمرة في سياسة "الحصر والتدريب والتشغيل"، معلنة عن أنها قامت خلال الـ7 شهور الماضية بحصر 15 ألفا و 890 منشأة من إجمالى المنشأت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملاً والتي تبلغ 23 ألفا، و646 منشأة، يعمل فيها 2 مليون و 459 ألفاً و 859 عاملاً، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية.

وقالوا إن عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 122 ألفاً و 126 عاملاً، وأن المُعين منهم فقط 71 ألفاً و 623 عاملاً، وأن المتبقي إستيفائه للتعيين يبلغ 50 الفاً و 530 عاملاً، مؤكدين أن المديريات ومكاتبها المختصة تتواصل يومياً مع المنشآت، وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل .

ًاسماء التعينات الجديدة لذوي الهمم بالقاهرة

اسماء التعينات الجديدة لذوي الهمم بالقاهرة