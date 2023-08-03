حالة نفسية.. ربة منزل تسطر نهاية حياتها بقرص لحفظ الغلال بطهطا

استقبل مستشفى طهطا العام ربة منزل في العقد الثالث من العمر تقيم بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوھاج مصابة بحالة تسمم إثر تناولها قرص لحفظ الغلال لسوء حالتها النفسية وتوفيت عقب وصولها وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .





تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طهطا إشارة من مستشفى طهطا العام باستقبال "إسراء . ع . ع" 28 سنة ربة منزل ومقيمة دائرة المركز مصابة بحالة تسمم إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال وتوفيت عقب وصولها .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وبسؤال كلاً من :- والدها "عمر . ع . ع" 62 سنة مزارع ووالدتها "سحر . م . ب . ع" 53 سنة ربة منزل ويقيمان بذات الناحية قررا تناول نجلتهما المتوفاة قرص لحفظ الغلال بالمنزل لسوء حالتها النفسيه مما أدى إلى وفاتها ولم يتهما أحد ، ونفيا وجود شبهه جنائيه .





بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .