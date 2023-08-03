الخميس 03 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس في كفر الشيخ

الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة
سعر كيلو السمك البلطي تراوح بين 60 و80 جنيها

 

تفاوتت أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق مدن وقرى محافظة كفرالشيخ ، الخميس ، وتراوح سعر الطماطم بين 8جنيه إلى 10  جنيهات ، والخيار 15 جنيها والكوسة 15 جنيها والجزر 15جنيه والباذنجان 8جنيه والليمون 20 جنيها والفلفل 10 جنيها والفلفل الألوان 30 جنيها والبصل 15 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر الشمام تراوح من 10 جنيهات إلى 12 جنيها و البرقوق 40 جنيها و العنب الأحمر 25 جنيها و العنب الأخضر 25 جنيها و البرتقال 15 جنيها والجوافة 20 جنيها والموز 20 جنيه والعنب الأسود 30 جنيها .

 

وأكدت نشوى الشناوي تاجر أسماك في سوق المحطة بمدينة بيلا أن سعر كيلو السمك البلطي تراوح بين 60 و80 جنيها.وتراوح سعر كيلو المكرونة بين 60 و90 جنيها.وبلغ سعر كيلو البوري بين 140 جنيها و150 جنيها.

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