الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إرتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الفيوم

ارتفاع اسعار الخضر
ارتفاع اسعار الخضر والفاكهة

 شهدت أسعار الخضر والفاكهة فى أسواق محافظة الفيوم، اليوم الخميس، ارتفاعاً فى بعض الاسعار للخضر والفاكهة، وقد عاودت اسعار الطماطم الارتفاع ووصلت الى 12 جنيه للكيلو  و كيلو الخيار ارتفع الى 10 جنيهات، وسعر كيلو الفلفل الاخضر والرومى بـ  10 جنيه للكيلو.

وبلغ سعر كليو الباذنجان الأبيض 8 جنيهات، والاسود ب 5 جنيه وبلغ سعر كيلو الليمون 15جنيه  والبصل ب 20 جنيه والتين الشوكى ب 2 جنيه للواحدة والتين الرمادى ب 20 جنيه للكيلو والعنب الاخضر ب 25 والبناتى ب 20 جنيه والاحمر ب18 جنيه للكيلو والمانجو يتراوح اسعارها بين 25 و35 جنيه حسب الاصناف بينما المانجو "العصير" ب 15 جنيه  .

ووصل سعر كيلو  البطاطس  12 جنيه والبطاطا ب 6 جنيه  والملوخية 10 جنيه  و  سعر كيلوالكوسة يتراوح بين 12 و15 جنيه  والبامية  ب30 جنيه والجزر ب 12  جنيه للكيلو وسعر ربطة النعناع  2 جنيه    و الكرنب   يتراوح بين 20  و25  جنيه للواحدة  . والتوم "الشرش " ب 2 جنيه والخياروالجزر  ب 12 جنيه للكيلو و ربطة الجرجير والبقدونس والشبت والكسبرة بجنيه لكل ربطة  وشرش التوم ب 5 جنيه  . 

اسعار اللحوم والفراخ

وبلغ سعر التفاح الامريكانى ب 30 جنيه للكيلو والموز ب20  جنيه والاناناس ب10 جنيه للكيلو .

وبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 65  جنيه والفراخ البلدى ب110 وتراوح سعر كيلو البط  بين 110 و120  جنيه وفردتى الحمام ب 120   جنيه والاسماك البورى 150  جنيه للكيلو والفحار ب 120  والبلطى 75   جنيه للكيلو والجمبرى ب 200  جنيه  وتراوحت  اسعار اللحوم ما بين من 300 الى 350 جنيه للكيلو لدى الجزارين فى مدينة الفيوم بينما فى القرى تتراوح بين 270 الى 320 جنيه للكيلو .

 

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