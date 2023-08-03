إرتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الفيوم
شهدت أسعار الخضر والفاكهة فى أسواق محافظة الفيوم، اليوم الخميس، ارتفاعاً فى بعض الاسعار للخضر والفاكهة، وقد عاودت اسعار الطماطم الارتفاع ووصلت الى 12 جنيه للكيلو و كيلو الخيار ارتفع الى 10 جنيهات، وسعر كيلو الفلفل الاخضر والرومى بـ 10 جنيه للكيلو.
وبلغ سعر كليو الباذنجان الأبيض 8 جنيهات، والاسود ب 5 جنيه وبلغ سعر كيلو الليمون 15جنيه والبصل ب 20 جنيه والتين الشوكى ب 2 جنيه للواحدة والتين الرمادى ب 20 جنيه للكيلو والعنب الاخضر ب 25 والبناتى ب 20 جنيه والاحمر ب18 جنيه للكيلو والمانجو يتراوح اسعارها بين 25 و35 جنيه حسب الاصناف بينما المانجو "العصير" ب 15 جنيه .
ووصل سعر كيلو البطاطس 12 جنيه والبطاطا ب 6 جنيه والملوخية 10 جنيه و سعر كيلوالكوسة يتراوح بين 12 و15 جنيه والبامية ب30 جنيه والجزر ب 12 جنيه للكيلو وسعر ربطة النعناع 2 جنيه و الكرنب يتراوح بين 20 و25 جنيه للواحدة . والتوم "الشرش " ب 2 جنيه والخياروالجزر ب 12 جنيه للكيلو و ربطة الجرجير والبقدونس والشبت والكسبرة بجنيه لكل ربطة وشرش التوم ب 5 جنيه .
اسعار اللحوم والفراخ
وبلغ سعر التفاح الامريكانى ب 30 جنيه للكيلو والموز ب20 جنيه والاناناس ب10 جنيه للكيلو .
وبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 65 جنيه والفراخ البلدى ب110 وتراوح سعر كيلو البط بين 110 و120 جنيه وفردتى الحمام ب 120 جنيه والاسماك البورى 150 جنيه للكيلو والفحار ب 120 والبلطى 75 جنيه للكيلو والجمبرى ب 200 جنيه وتراوحت اسعار اللحوم ما بين من 300 الى 350 جنيه للكيلو لدى الجزارين فى مدينة الفيوم بينما فى القرى تتراوح بين 270 الى 320 جنيه للكيلو .